Sarà possibile seppellire cani e gatti in giardino | Atto d' amore

In Veneto Sarà possibile seppellire cani e gatti in giardino (o in "cimiteri degli animali") : In Veneto sarà possibile seppellire gli animali da compagnia anche in terreni privati o appositi "cimiteri degli animali". La proposta dell'assessore alla Sanità Luca Coletto è stata approvata in giunta regionale, con la specificazione che il sotterramento deve avvenire in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi. La delibera esclude i circuiti commerciali, i canili e i rifugi per cani. Si legge sul ...

Governo - Salvini : “Incontro con Di Maio? Non ci siamo sentiti. Possibile che non ci Sarà” : “Non ci siamo sentiti ed è Possibile che l’incontro non ci sia”. Così Matteo Salvini intercettato dai cronisti fuori dal Palazzo dei gruppi Parlamentari del Senato commenta l’intervista di Luigi Di Miao a Il Fatto Quotidiano. Il Leader della Lega in precedenza intercettato fuori da un ristorante nei pressi del Senato a pochi passi dal ristorante dove erano due pentastellati di spicco come Bonafede e Fraccaro, ...

Se il Pd non esce dall'attuale pantano Sarà per me impossibile riprendere la tessera : Un organismo politico si giudica non tanto dalle vittorie che ottiene, ma da come reagisce alle sconfitte. Il Pd ha reagito nel modo peggiore alla drammatica sconfitta delle ultime elezioni politiche.Non c'è stata nessuna vera analisi collegiale e sincera su ciò che è accaduto. Un segretario sconfitto, che ha dato le dimissioni, continua a voler essere il dominus improprio della situazione. Attorno a lui un arcipelago di ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Andrea Dovizioso-Valentino Rossi - serve la rimonta. Obiettivo non impossibile - il meteo Sarà decisivo : Ottava ed undicesima piazza: questi i riscontri delle qualifiche del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP, per Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Un esito non certo piacevole condizionato dai capricci del meteo sudamericano. Il risultato finale e la pole dell’australiano Jack Miller, in sella alla Ducati Pramac, montando le slick e sfidando la scarsa aderenza del circuito di Termas de Rio ...

Always-Connected PC : presto Sarà possibile acquistare il piano dati dal Microsoft Store : Come parte dell’iniziativa Always-Connected PC di Windows 10, Microsoft permetterà presto di acquistare e attivare dei piani dati direttamente dal PC, e nello specifico dal Microsoft Store, senza rivolgersi a uno specifico provider. Il General Manager di Microsoft, Erin Chapple, ha confermato che la novità è prevista con l’aggiornamento Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4) e verranno supportati i principali operatori ...

"Cambiare l'Islam è possibile - saranno le donne a farlo" : 'Negli ultimo dieci anni cinquanta milioni sono entrate nel mondo del lavoro. Questo è più che una rivoluzione' Cherchez la femme», incalzavano i media nel 2011, quando raccontando le primavere arabe tastavano con la partecipazione femminile la maturità delle ...

Il Meazza apre i battenti ai matrimoni : Sarà possibile dirsi sì allo stadio : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport le prime due cerimonie si svolgeranno nel mese di settembre, naturlamente compatibilmente con gli impegni di Inter e Milan . Le celebrazioni civile si ...

Iliad : più vicino il debutto in Italia - dal 2 aprile la portabilità del numero Sarà possibile : Si avvicina sempre di più il debutto sul mercato Italiano di telefonia mobile di Iliad, il nuovo operatore che andrà …

“No! Correte presto!”. La gita del liceo con tragico fuori programma. La scoperta choc di una scolaresca sulla spiaggia. Sarà impossibile dimenticare : Aspettavano quel momento da tempo. Uscire dalle mura della scuola per sentire l’odore del mare di marzo. Quello con l’acqua fredda ma con i profumi dolci delle primavera. Tutto nella norma. Tutto bello, fino a quando la scolaresca della scuola Gallotta di Eboli non si è trovata di fronte qualcosa di terribile. Qualcosa che non dimenticherà mai. sulla spiaggia di Capaccio Paestum, in località Torre di Mare, c’era il cadavere di una donna. ...

In Kingdom Hearts 3 ci Sarà il mondo de Il Libro della Giungla - con possibile annuncio ad aprile? : Kingdom Hearts 3, stando ai rumor, deve ancora svelare alcuni mondi Disney che saranno teatro della nuova avventura di Sora, Paperino e Pippo: tra quelli finora noti annoveriamo Rapunzel, Hercules, Big Hero 6 (non ancora mostrato, però), Toy Story e Monster Inc. Quali altre ambientazioni (e quante) ci aspettano nel terzo capitolo che uscirà nel 2018? Non abbiamo ulteriori ufficialità, ma l'ultimo rumor vorrebbe un grande classico Disney tra i ...

Giocare con Nintendo Switch in verticale? Sarà possibile : Con il continuo ampliarsi della libreria di titoli per Nintendo Switch, comincia a farsi sempre più marcata la necessità di poter Giocare con il display in verticale.Come riporta Venturebeat infatti, in giochi come Strikers 1945 è necessario poter tenere il display in verticale, eppure Nintendo non ha pensato a questa modalità di gioco. Fintanto che la casa produttrice non proverà a mettere una pezza a questo problema, produttori di terze parti ...

Trapianti - ora Sarà possibile la donazione di organi tra pazienti con l’hiv : La fine di una discriminazione. Così Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro nazionale Trapianti, definisce a margine degli Stati generali della Rete trapiantologica italiana la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del protocollo che consentirà i Trapianti d’organo tra pazienti hiv positivi, mantenendo gli standard di sicurezza. Un passaggio di grande importanza sociale, perché permetterà di snellire le liste d’attesa e salvare ...

Fca - Marchionne : 'Jeep Sarà più grande brand del gruppo. Possibile un nuovo modello a Pomigliano' : GINEVRA - 'La strategia per Jeep è chiara. Abbiamo cercato di svilupparlo in modo globale, abbiamo la conferma che diventerà il più grande brand del gruppo. È un...

Volare da Londra a New York in 30 minuti : quando Sarà possibile? : Volare da Londra a New York in 30 minuti (per la precisione, in soli 29 minuti). Sembra essere un’affermazione fantascientifica e, forse, utopistica, ma Elon Musk – che ci ha già abituato ad annunci piuttosto clamorosi – ha le idee ben chiare e i desideri ancora più folgoranti. E così, se il visionario timoniere di Tesla con la sua SpaceX vuole portare il primo uomo su Marte già nel 2024, ancora prima vorrà sfruttare i suoi razzi per viaggiare ...