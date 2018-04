Sanità | Zaia | Mef riconosce equilibrio bilancio veneto anche per il 2017 2

Sanità : Zaia - Mef riconosce equilibrio bilancio veneto anche per il 2017 : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - “Il 22 marzo scorso, il Tavolo del Ministero dell’economia e Finanze per gli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria ha convocato la Regione del veneto ed ha accertato la condizione di equilibrio del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2017. Avanti così, c

Sanità : Zaia - Mef riconosce equilibrio bilancio veneto anche per il 2017 : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – ‘Il 22 marzo scorso, il Tavolo del Ministero dell’economia e Finanze per gli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria ha convocato la Regione del veneto ed ha accertato la condizione di equilibrio del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2017. Avanti così, con la gestione virtuosa del buon padre di famiglia basata sull’autoapplicazione dei costi standard, per far costare il ...

Sanità : Zaia - per nuovo ospedale Padova servono concretezza e velocità : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - “Con la decisione del Consiglio Comunale di Padova si dà inizio a un iter iniziato con la firma dell’accordo del 21 dicembre 2017, che però non si può considerare concluso. Lo sarà soltanto quando si approverà e firmerà l’accordo di programma”. Lo dichiara il President

Trapianti : Zaia - Veneto al top nazionale - con orgoglio grazie a sanitari e donatori : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – ‘Con orgoglio, semplicemente grazie ai sanitari e ai donatori veneti. Senza la loro professionalità e generosità non avremmo potuto mettere in piedi una macchina salvavita di questa entità”. Con queste parole, il Presidente della Regione, Luca Zaia, commenta gli esiti del report nazionale Trapianti 2017, diffuso oggi dal Ministero della Salute, che pone in evidenza le eccellenze del Sistema ...

Sanità : Zaia - orgoglio per il Veneto prima cantena di trapianto rene : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) - “Il sistema trapiantistico della Sanità veneta si dimostra ogni giorno di più all’avanguardia, non solo per il livello tecnico dei suoi chirurghi e per l’efficienza della sua organizzazione, ma anche per la capacità di cercare e attraversare nuove frontiere per dare nu

Sanità : intesa Zaia-rettore Unipd per direzioni universitarie sede Iov a Castelfranco : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, hanno firmato oggi un atto d’intesa con il quale le due Istituzioni individuano delle apicalità sanitarie a direzione universitaria dell’Istituto Oncologico Veneto ‘ IOV, sede di Castelfranco. L’atto individua due Unità Operative Complesse che saranno a direzione ...

