Sanità | infermieri in sciopero oggi e domani rinnovo contratto è raggiro

Sanità - sciopero di due giorni degli infermieri : possibili disagi giovedì e venerdì : sciopero in arrivo nella sanità. Mobilitazione nazionale di 48 ore che potrebbe causare disagi giovedì e venerdì. sciopero Sanità 12-13 aprile La Presidenza del Consiglio dei Ministri &ndash...

Biella - 331 infermieri e operatori sanitari assunti come apprendisti : 1 milione e 600mila euro di contributi evasi : La Guardia di finanza ha scoperto 331 lavoratori tra infermieri e operatori sanitari assunti in tre anni in modo irregolare come apprendisti in una struttura socio sanitaria operante sul territorio biellese. Secondo le Fiamme gialle sono stati evasi contributi previdenziali e assistenziali per oltre 1,6 milioni di euro. Soldi a cui dovranno essere sommate le sanzioni dell’Inps e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le irregolarità sono ...

Infermieri demensionati alla Asl 1 L'Aquila - la denuncia della UGL Sanità : L'Aquila - La gestione impropria delle risorse umane e la carenza di personale in tutte le unità operative della ASL 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila sta inevitabilmente generando un demansionamento del personale Infermieristico. Gli organici degli Ospedali della nostra ASL sono in condizione paradossale mancano Infermieri, ausiliari, operatori socio sanitari e tecnici, in molti casi il personale è costretto a rinunciare al riposo ...

Assunzioni Sanità 2018 : OK a 12mila posti per medici - infermieri - OSS : ecco dove : Dopo i recenti aggiornamenti sul prossimo concorso in Agenzia delle Entrate per il reclutamento a tempo indeterminato di 1500 unità (dirigenti e quadri intermedi) previsto per il mese di giugno, dalla sanità arriva un’altra bella notizia. Sono previste infatti nuove Assunzioni e stabilizzazioni di personale precario nella sanità agrigentina, toscana, umbra, ecc. Vediamo nel dettaglio, regione per regione, quanti sono i posti messi a disposizione ...

Concorso Operatore socio sanitario - OSA e infermieri : modalità e requisiti Video : Per chi è alla ricerca di nuovi concorsi per il ruolo di Operatore socio sanitario, OSA [Video]e infermiere, sono stati pubblicati differenti bandi per relativi ruoli professionali, per un totale di 35 posti vacanti. Bandi pubblici OSS e OSA In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Pugliese Ciaccio di Catanzaro è indetto Concorso pubblico, per l'assunzione di 30 posti di Operatore socio sanitario, con ...

Concorso Operatore socio sanitario - OSA e infermieri : modalità e requisiti : Per chi è alla ricerca di nuovi concorsi per il ruolo di Operatore socio sanitario, OSA e infermiere, sono stati pubblicati differenti bandi per relativi ruoli professionali, per un totale di 35 posti vacanti. Bandi pubblici OSS e OSA In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Pugliese Ciaccio di Catanzaro è indetto Concorso pubblico, per l'assunzione di 30 posti di Operatore socio sanitario, con contratto a ...

Sos Sanità : mancano 50mila infermieri : ... e come - sebbene diffuse principalmente a livello di assistenza primaria - sempre più si stiano estendendo anche al mondo delle cure per acuti. Si tratterebbe, secondo la Fnopi, di modificare la ...

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Deve finire - afferma rivolgendosi alla politica - l'atteggiamento secondo cui l'infermiere rappresenta il 'cuscinetto' tra i bisogni dei pazienti e le esigenze di un economia che spesso non li vede ...

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Negli ultimi sette anni, a fronte di un significativo aumento dei bisogni di assistenza, le aziende del Servizio sanitario nazionale hanno rinunciato a oltre 12mila mila infermieri: il numero più grande di perdite di personale registrato da qualunque categoria faccia parte del servizio pubblico". A lanciare l'allarme è Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale delle Professioni infermieristiche (Fnopi) nella ...

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Deve finire - afferma rivolgendosi alla politica - l'atteggiamento secondo cui l'infermiere rappresenta il 'cuscinetto' tra i bisogni dei pazienti e le esigenze di un economia che spesso non li vede ...

Papa a infermieri : 'Insostenibile carenza di personale nella Sanità' : "Un altro elemento che rende gravoso e talora insostenibile lo svolgimento della vostra professione è la carenza di personale, che non può giovare a migliorare i servizi offerti, e che un'...

Sanità - contratto infermieri e tecnici : 85 euro di aumento in busta paga : "Firmato il rinnovo del contratto del Comparto Sanità . Un passo importante per restituire la dignità a migliaia di professionisti che ogni giorno lavorano nel nostro SSN e garantiscono la salute dei ...

Contratto Sanità - arriva il rinnovo per gli infermieri. Tutte le novità : L'intesa vale 85 euro medi mensili di aumento per i circa 540mila lavoratori tra cui anche operatori sanitari e amministrativi

Sanità - contratto infermieri e operatori sanitari - c'è l'accordo : "85 euro in più al mese" : Novità per il comparto Sanità, dopo la firma del nuovo contratto per gli enti locali di qualche giorno fa. Siglata la pre-intesa per il rinnovo del contratto del comparto Sanità,...