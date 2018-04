Sanità | Coletto Veneto | da gestione accentrata 2017 tesoretto di 149 mln

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – ‘Unche, abbinato ai 25 miliardi tagliati allanazionale dai Governi succedutisi dal 2010 a oggi, pari a oltre 2 miliardi per il solo(dati certificati dalla Corte dei Conti), insieme al riconoscimento dell’equilibrio di bilancio anche nel, ha il significato di un’impresa”. Così l’Assessore alladella Regione del, Luca, commenta la delibera con la quale la Giunta regionale ha approvato la ricognizione dei flussi finanziari dellaSanitariaRegionale, effettuati attraverso la ‘neonata” Azienda Zero, assegnando a Ullss e Aziende Ospedaliere una somma di oltre 149 milioni, finora non utilizzati su una dotazione complessivapari a oltre 421 milioni.‘Questa operazione ha voci significative ‘ aggiunge l’Assessore ‘ ...