Sanità ANDI | troppe rinunce a cure denti | aumentare detrazioni fiscali

Concorsi pubblici Sanità : bandi per CPS e OSS - dal 12 al 30 aprile 2018 : Il mese di aprile si apre all’insegna di numerosi Concorsi pubblici nell’ambito sanitario, e più precisamente rivolti a figure professionali quali CPS, OSS, Fisioterapisti, Ostetriche, Tecnici di laboratorio, Autisti di ambulanza ed Infermieri. Tutti i Concorsi prevedono la selezione dei candidati tramite titoli ed esami e un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Inoltre, per potervi accedere, occorre seguire le modalità e i requisiti ...

Fp/Cgil incontra lavoratori e iscritti per confrontarsi sul contratto Sanità pubblica e presentare i candidati alle elezioni Rsu : Ben 40 i volti nuovi tra gli oltre 90 candidati che la FP/Cgil schiera nelle due aziende sanitarie in rappresentanza di tutti i profili professionali di cui si compone il mondo sanità e delle decine ...

Posizioni Aperte Aziende Ospedaliere : 4 bandi per personale sanitario in aprile Video : Proamo con altre novita' per coloro che cercano lavoro [Video]. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati alcuni #Concorsi Pubblici per il conferimento di incarichi per personale sanitario professionale. Ecco di che cosa si tratta nello specifico, i titoli di studio richiesti, come inviare la domanda di partecipazione e altre informazioni. bandi di concorso aprile 2018 L'Azienda Ospedaliera ''Maggiore della Carita''' di Novara in Piemonte ...

Concorsi pubblici Sanità : nuovi bandi per OSS e CPS : Anche per il mese di marzo sono attesi numerosi bandi di concorso nel settore delle professioni sanitarie. In Gazzetta Ufficiale sono stati, infatti, pubblicati i Concorsi relativi alla selezione, tramite titoli, esami o colloqui, di OSS, CPS, Tecnici, Infermieri, Dietisti, Ostetriche e Assistenti sanitari, consultabili anche sui siti ufficiali delle Aziende indicate tra parentesi. Questi Concorsi prevedono un contratto di lavoro a tempo ...

Sanità. Marianantoni (Aidas) : “Chiediamo impegno Zingaretti e candidati” : ROMA – “Siamo qui alla Regione Lazio dove abbiamo consegnato piu’ di 10mila firme”. Lo ha dichiarato Zelinda Marianantoni, vicepresidente Aidas-Associazione italiana per il diritto... L'articolo Sanità. Marianantoni (Aidas): “Chiediamo impegno Zingaretti e candidati” su Roma Daily News.

Sanità : Assobiomedica chiede impegno ai candidati - ecco la ricetta per il rilancio : Rifinanziamento e rafforzamento della governance del Servizio sanitario nazionale, superamento dei silos di spesa, acquisti basati sul valore delle tecnologie mediche, introduzione precoce dell’innovazione e ammodernamento del parco tecnologico, agevolazioni agli investimenti in ricerca e innovazione, valorizzazione della ricerca scientifica e della collaborazione tra industria e mondo scientifico. Sono questi i punti principali del manifesto ...