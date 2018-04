Samsung in Cina non riesce più a vendere smartphone

Samsung con il MIUR - come avvicinare i ragazzi allo sviluppo di app Android - : Parte integrante sono le cosiddette Soft Skills , cioè l'acquisizione di quelle competenze trasversali essenziali per un inserimento efficace nel mondo del lavoro, competenze sempre più apprezzate e ...

Lanciato in Cina il music player Fiio M7 con CPU Samsung Exynos 7270 Dual : Fiio ha Lanciato Fiio M7, un player music ale di fascia alta che può vantare tra le proprie caratteristiche un processore Samsung Exynos 7270 Dual L'articolo Lanciato in Cina il music player Fiio M7 con CPU Samsung Exynos 7270 Dual è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei e Honor regnano in Cina - Samsung e Meizu in forte perdita : In base a dei dati proposti da GFK, Huawei ed Honor hanno dominato la Cina durante il 2017, mentre Samsung e Meizu sono stati un flop. Il 2017 è terminato da ancora poco tempo. Nonostante già molte case abbiano iniziato a presentare i propri smartphone per il 2018, come Meizu e Samsung, sarebbe interessante poter vedere le prestazioni dei produttori hardware durante l’anno passato. Proprio per questa ragione, ci viene incontro la grande ...