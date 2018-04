Samsung Galaxy Tab 4 potrebbe ricevere a breve Android 8 0 Oreo

In ritardo il Samsung Galaxy S7 sull’aggiornamento Oreo : slitta la data in Europa : Ci sono delle novità importanti da prendere in esame oggi in Europa per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge, soprattutto per quanto riguarda la questione inerente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo avervi riportato praticamente in tempo reale quanto affermato da un operatore canadese, il quale a conti fatti ci ha posto la scadenza entro il mese di maggio, oggi tocca prendere come punto di ...

Anche i Samsung Galaxy S6 no brand con l’aggiornamento XXU6ERC1 : ultimo rilascio? : Ancora novità per quanto riguarda il Samsung Galaxy S6, device che, pur essendo stato lanciato sul mercato tre anni fa, continua ad essere molto popolare nel nostro Paese come si potrà notare dalle novità che mi appresto a condividere con voi oggi 12 aprile. Dopo il rilascio del medesimo aggiornamento per coloro che hanno deciso di puntare un S6 Edge, infatti, in questo frangente dobbiamo assolutamente prendere in esame il modello flat e la ...

Importante aggiornamento dei Samsung Galaxy : l’app Edge giunge alla versione 3.3.42.2 : L'importanza dei vari upgrade ai fini del miglioramento dell'esperienza utente offerta dai Samsung Galaxy è innegabile, compresi quelli relative ad una qualche applicazione in particolare, come nel caso recente dell'app Edge. I possessori dei Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S6 Edge e S6 Edge Plus sanno bene a cosa ci riferiamo, ovvero a quel particolare pannello di cui questi dispositivi dispongono, utile a rendere ...

Precisazioni su Samsung 2018 Win Club con Galaxy S9 in regalo : rimedi alla minaccia : Sta girando moltissimo in questi giorni la vicenda relativa alla presunta Samsung 2018 Win Club, al punto che anche il sottoscritto navigando con lo smartphone all'interno di determinati siti si è imbattuto in un'iniziativa che, a conti fatti, rappresenta solo una potenziale minaccia alla sicurezza del pubblico. Secondo quanto affermato attraverso il redirect verso la pagina dell'iniziativa, in palio ci sarebbe addirittura un premio allettante ...

Sempre più probabile il Samsung Galaxy S9 Mini : rumors sul modello SM-G8850 : Si parla ancora del Samsung Galaxy S9 Mini, che si dice apparso nelle tabelle riepilogative dell'ente di certificazione TENAA con il codice 'SM-G8850'. Non sappiamo se il riferimento sia alla versione in Miniatura del top di gamma asiatico, o se si è in realtà in presenza di un particolare modello, destinato al mercato cinese, del Galaxy A8 (speriamo proprio di no). Quel che è stato detto del dispositivo è innanzitutto la diagonale del ...

Il Samsung Galaxy S9 Mini potrebbe essere stato approvato dal TENAA : Il Samsung Galaxy S9 Mini potrebbe essere apparso nel database del TENAA con il nome in codice di Samsung SM-G8850. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Il Samsung Galaxy S9 Mini potrebbe essere stato approvato dal TENAA proviene da TuttoAndroid.

Alcuni utenti riportano un fastidioso problema al display di Samsung Galaxy S9 : Il display di Alcuni Samsung Galaxy S9 sembra essere affetto da problemi di black crush, ovvero una cattiva gestione delle sfumature scure che comporta immagini sgranate. L'articolo Alcuni utenti riportano un fastidioso problema al display di Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo per Nokia 3 - patch di marzo per Samsung Galaxy A5 (2016) : Per Nokia 3 inizia la distribuzione del nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in versione stabile, mentre Samsung Galaxy A5 (2016) riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo 2018 e qualche altro piccolo miglioramento. L'articolo Android 8.0 Oreo per Nokia 3, patch di marzo per Samsung Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo con display da 5 - 5 pollici e Android 8.0 Oreo : Dopo varie apparizioni in Rete, per il Samsung Galaxy J7 Duo è arrivato il momento della presentazione ufficiale. Scopriamo quali sono le sue feature L'articolo Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo con display da 5,5 pollici e Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus anche in modalità aereo : una prima soluzione : Torniamo a parlare dei Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, viste le persistenti anomalie che continuano a verificarsi anche in modalità aereo per entrambi i device. Dopo una prima analisi sull'andamento dell'autonomia dei due telefoni affrontata qualche settimana fa, ci sembra doveroso affrontare il caso di specie che sembrerebbe varcare anche i nostri confini nazionali e riguardare anche il resto d'Europa. Le segnalazioni ...

Verso la conferma per Samsung Galaxy Note 9 di 2 specifiche : scenari interessanti : Iniziano seriamente ad intensificarsi le indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy Note 9, questa volta provenienti dall'affidabilissimo SamMobile. Secondo quanto riferisce la nota webzine, il prossimo phablet sudcoreano monterà uno schermo da 6.4 pollici ed anche una batteria da 4000 mAh. L'incremento relativo alla diagonale dello schermo lascerebbe ben pensare circa l'adozione, da parte del dispositivo, del sensore di impronte digitali ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere display da 6 - 4? e batteria da 4000 mAh : Nuove indiscrezioni spuntano per Samsung Galaxy Note 9, il prossimo top di gamma della casa sud-coreana: lo smartphone potrebbe disporre di un display da 6,4 pollici di diagonale e di una generosa batteria da 4000 mAh. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere display da 6,4″ e batteria da 4000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Nuova data Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge fra qualche settimana - le ultime dal Canada : Quali sono i tempi dell'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Torniamo sull'argomento con una Nuova pianificazione del rilascio trapelata dall'operatore canadese Fido che parla di distribuzione in partenza il mese prossimo. Possiamo segnare in calendario l'appuntamento anche noi italiani? Esaminiamo le ultime notizie relative al passaggio decisivo dei telefoni. Non dobbiamo dimenticare che qualche settimana fa, abbiamo fornito ...

Galaxy S9 e S9+ con sensori camera Sony o Samsung? Ecco come scoprirlo : Il teardown dei Galaxy S9 e S9+ ha svelato che Samsung non utilizza su tutti i modelli solo sensori fotografici per la camera fatti in casa ISOCELL, ma monta pure sensori IMX di Sony: Ecco come scoprirlo.Quando comprerete un Samsung Galaxy S9 o un S9+ con doppia fotocamera posteriore c’è una possibilità che sul vostro nuovo smartphone top di gamma ci sia un sensore fotografico diverso rispetto ad un altro esemplare acquistabile nello ...