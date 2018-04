Salvini si prende il Centrodestra e saluta Di Maio

Matteo Salvini - il retroscena sulle consultazioni da Mattarella : 'Prende tempo per far fuori Berlusconi' : Prendere tempo, per il momento. La 'pausa di riflessione' concessa da Sergio Mattarella ai leader ha trovato tutti d'accordo. Secondo un retroscena della Stampa , Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ...

CAOS PD/ Renzi tifa Salvini per prendersi i resti di FI e fare il Macron italiano : L'azione di Martina è tardiva e non servirà a nulla, perché Renzi ha già previsto la fine del Pd. Il suo obiettivo è fare il Macron italiano. Ecco le opzioni. EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 06:01:00 GMT)CAOS PD/ Il "nuovo" Renzi prepara la vendetta del Nazareno e la rivincita nel 2019, di E. MazzarellaIL PD E' MORTO/ Le finte dimissioni di Renzi cosa nascondono?, di E. Mazzarella

Di Maio e Salvini ora si scontrano. Ma non deve sorprendere : Nei palazzi della politica molti attendono di vedere se spunterà un terzo uomo che potrebbe mettere d'accordo tutti e ricoprire il ruolo di premier e se da Forza Italia verrà un passo indietro di ...

CAOS CENTRODESTRA/ Così Salvini ha usato Di Maio per prendersi Forza Italia : Per la prima volta da 24 anni, Berlusconi ha subìto le mosse di un alleato. La coalizione però rimane, e può aiutare Salvini ad andare a palazzo Chigi. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio, di A. FannaSalvini vs BERLUSCONI/ Ecco le talpe (forziste) che hanno "venduto" la Bernini, di M. Maldo

Roma - il murales del bacio tra Di Maio e Salvini. E la Meloni prende in braccio una bimba di colore (FOTO) : Luigi di Maio bacia Matteo Salvini e Giorgia Meloni con in braccio una bambina di colore. Sono due murales comparsi nel centro di Roma questa mattina, entrambi firmati dalla tag di Tvboy, artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop. Il murales del leader M5s e del segretario leghista ricorda quello di Berlino che raffigura il bacio socialista tra Leonid Breznev ed Eric Honecker e si ispira alla celebre foto del bacio ...

Vittorio Feltri : il gattino Renato Brunetta ignora di aver perso e se la prende con Matteo Salvini che l'ha battuto : Brunetta odia Libero , non ricambiato. Il rancore costa troppa fatica e noi siamo deboli. Però abbiamo ancora l'energia sufficiente per dirgli, perfino affettuosamente, che non capisce niente neanche ...

Chi è l'ex sindaco di Adro che prende il seggio di Salvini a Strasburgo : "Dovrei subentrare a Matteo Salvini a Straburgo a partire dal 23 marzo. Si tratta di un incarico di poco più di un anno perché tale è la distanza che ci separa dalle elezioni europee. Il mio modello è Matteo, con cui sono sempre stato in buoni rapporti anche prima della sua nomina a segretario federale". Intervistato al telefono dall'Agi, l'ex sindaco di Adro, Oscar Lancini ...

Pd - Martina : noi all'opposizione - Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilità : Il vicesegretario del partito propone dar vita nell'Assemblea nazionale di aprile a una Commissione di progetto per una fase costituente e riorganizzativa - E' iniziata con la lettura delle parole con ...

Elezioni 2018 - il sorpasso della Lega passa dal Sud : un milione di voti e 23 eletti. E a Lampedusa Salvini prende il 15% : A Lampedusa domenica scorsa 346 persone sono uscite da casa per andare segnare sulla scheda elettorale il simbolo con Alberto da Giussano. Significa che nel lembo di terra più a Sud d’Europa – 1.700 chilometri da Milano, solo 167 dalla Tunisia – il 15% degli elettori ha scelto il partito di Matteo Salvini. Più o meno come è successo a Taormina, la città del G7 dove Matteo Renzi aveva paracadutato Maria Elena Boschi. E che ...

Salvini sorpassa Berlusconi e si prende il centrodestra poi va ad Arcore : ...i suoi attacchi contro i catapultati e ora non esita a chiedere 'un futuro capace di valorizzare tutte le realtà cresciute in questi anni e tutti i talenti maturati in termini di esperienza politica ...

Elezioni : Renzi - Salvini preoccupato per Pd? Vediamo chi prende più voti : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Vedo Salvini preoccupato per il Pd, mi fa piacere. Io invece sono preoccupato per Salvini. Facciamo così: Vediamo lunedì mattina se ha un voto in più il Pd o la Lega”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Omnibus su La7.“Quello che vorrei dire a Salvini è – prosegue Renzi – ‘continuiamo ad alzare i toni?’ Continuiamo ad esasperare il clima? Io chiamai Meloni per la ...

Elezioni - Berlusconi : ‘Sì a Salvini ministro’. Leader Lega : ‘No - io premier - lui ministro. Prenderemo più voti di Forza Italia’ : Battibeccano a distanza su chi avrà più voti e promettono a vicenda di nominare il rivale-alleato ministro una volta vinte le Elezioni. I protagonisti sono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati della coalizione di centrodestra che i sondaggi danno rispettivamente al 16,3% con Forza Italia e al 13,2 con la Lega (dati sondaggi Demos, Repubblica). Farebbe il ministro di Berlusconi?, chiedono al Leader de Carroccio durante il Forum live ...

