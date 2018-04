Salvini legge comunicato centrodestra | noi uniti | no tatticismi

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione : 'Depositato un disegno di legge elettorale - all'insaputa di Salvini e Meloni' : Ha lasciato 'di stucco' gli alleati, Silvio Berlusconi . Poco più di una riga, nel retroscena del Quotidiano nazionale , svela perché il centrodestra potrebbe presto implodere, con conseguenze ancora ...

Salvini : pedofili e stupratori vanno resi inoffensivi per legge : Roma, 3 apr. , askanews, 'Certe persone , pedofili e stupratori, vanno messe in condizione, per legge, di non fare più male a nessuno. Punto'. Lo ha affermato via Twitter il candidato premier del ...

Governo - Salvini insiste : “Il prossimo premier? Non potrà che essere del centrodestra. Via la legge Fornero” : Galvanizzato dal successo nella partita per l’elezione dei presidenti delle Camere, Matteo Salvini rilancia subito sul Governo: “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra“. Perché, spiega il leader della Lega, è “la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Una mossa che pare quasi una risposta ...

RIFORMA PENSIONI/ Bossi critica Salvini sull'attacco alla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Bossi critica Salvini sull'attacco alla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:01:00 GMT)

Matteo Salvini a Domenica Live/ Da Barbara D’Urso al Governo : “parlo con tutti - no Legge Fornero e nuovo voto” : Domenica Live oggi 18 marzo: Matteo Salvini verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Vitalizi e legge elettorale - Di Maio tenta Salvini per ottenere la Camera : Se Di Maio vi sembra il Renzi prima maniera, inzuppato di vocazione maggioritaria, non vi sbagliate. Il leader del M5S torna a surfare i territori del Nord in chiave elettorale. Ieri ha convocato la ...

ASSE Salvini-DI MAIO/ Centrodestra spaccato sulle Camere : patto Lega-M5s - “legge elettorale in 7 giorni” : Salvini apre a Di MAIO, patto Governo M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; nomine Camere “dialogo molto difficile"(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Salvini : “Non si torna al voto - la legge elettorale si può modificare in 15 giorni” : In un'intervista sul quotidiano La Stampa Matteo Salvini spiega che dinanzi al presidente Mattarella la Lega si presenterà come forza di governo. E sull'ipotesi di un immediato ritorno alle urne dice: "Non chiediamo il voto perché non si può votare ogni quindici giorno".Continua a leggere

Salvini : legge elettorale si fa in 7 giorni. Pd? Dice no a tutto : Roma, 16 mar. , askanews, 'Gioco nella squadra del centrodestra di cui Berlusconi fa parte. E sento tutti a nome del centrodestra' e risentirà Luigi Di Maio 'la prossima settimana'. Lo Dice in una ...

Salvini : "Facile cambiare Legge voto" : 8.09 cambiare la Legge elettorale è facile: è "sufficiente un emendamento a quella attuale, uno solo,che introduca il premio di maggioranza (...) basta una settimana. Chi parla di cambiare la Costituzione o di rifare la Legge vuole solo tirare a campare".Così il leader Lega, Salvini, alla "Stampa". "Noi partiamo dalla squadra e dal programma del centrodestra.Poi se qualcuno ha idee e proposte aggiuntive io non sono geloso",ha detto, smentendo ...

Salvini : “La legge elettorale si fa in 7 giorni - se il M5S ha idee non sono geloso” : Su Matteo Salvini, la vera domanda è se creda davvero possibile un governo Lega-M5S o lo evochi solo per spaventare Fi e Pd. È anche quella cui ovviamente non risponderà mai. Continua però a dare un colpo al cerchio Berlusconi e uno alla botte Di Maio. Intanto, è partito in tournée «per ringraziare gli italiani»; iniziando da Modena, dove c’è un se...

Pensioni : intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi - le novità Video : Ieri #Matteo Salvini ha gia' chiamato #Luigi Di Maio M5s, Maurizio Martina Pd e Piero Grasso Leu per avviare la discussione sulla presidenze di Camera e Senato, ma l’attenzione è rivolta anche alla formazione del nuovo governo [Video]e in questa trattativa fondamentale è per il segretario della Lega la questione della riforma #Pensioni. Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio – ha detto oggi il leader della ...

Salvini : legge voto? Si fa in 7 giorni : 3.59 Berlusconi non è "arrabbiato" per le aperture della Lega ai grillini e non è nemmeno vero che il leader di Fi abbia chiuso al M5S. Così Salvini alla Stampa non si sbilancia su un eventuale asse di governo con il Movimento ma sottolinea "il gioco di squadra del centrodestra" e che sentirà tutti i leader degli altri partiti, col preciso "mandato di parlare con tutti a nome del centrodestra".Poi un accenno alla legge elettorale:"Basta un ...

Pensioni : intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi - le novità : "Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio " ha detto oggi il leader della coalizione politica di centrodestra - sarebbe la cancellazione della legge Fornero ". Pensioni,...