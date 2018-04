Salvini | centrodestra unito e pronto a governare con premier della Lega

Consultazioni - Di Maio : sinergia con la Lega ma Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : centrodestra unito - premier della Lega - stop veti M5S. Il capo di FI contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Il centrodestra punta su Giorgetti : il passo indietro di Salvini concordato con Berlusconi : Scintille nel centrodestra , prima, durante e dopo l'incontro al Quirinale. Dal comunicato congiunto, "su cui abbiamo discusso abbastanza", come dice Silvio Berlusconi , alla passeggiata ad alta tensione che i tre leader...

Salvini legge comunicato centrodestra : noi uniti - no tatticismi : Roma, 12 apr. , askanews, Il centrodestra propone di 'formare un governo che sulle cose concrete da fare, non certo sui veti, sui tatticismi , sull'arroganza dei singoli, si formi con una maggioranza ...

Salvini : centrodestra unito e pronto a un governo di lunga durata guidato dalla Lega : Berlusconi al termine del comunicato congiunto letto da Salvini chiosa rivolto ai giornalisti: "Fate i bravi, sappiate distinguere chi è veramente democratico da chi non conosce l'abc della democrazia, sarebbe ora di dirlo a tutti gli italiani". Martina, Pd: basta con balletti e polemiche, italiani vogliono chiarezza. Chi ha vinto ha il dovere di dire cosa vuole fare

Consultazioni - Salvini 'Centrodestra unito - premier leghista. No a veti'. E il blitz di Berlusconi gela il M5s : ROMA - La crisi siriana fa ingresso nelle Consultazioni per il governo, e impone una accelerazione. Il presidente Mattarella, negli incontri della mattinata con gruppo delle autonomie, gruppi misti e ...

Salvini legge comunicato centrodestra : noi uniti - no tatticismi : ... con tutte le forze politiche della coalizione, per formare un governo credibile guidato da una personalità indicata dalla Lega come forza politica più votata"."Ci attendiamo - ha detto ancora ...