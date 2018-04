Salvini | Anche FI al governo I VIDEOMa Di Maio | Passo di lato di

Salvini non molla Berlusconi "Anche Forza Italia nel governo" : Il Centrodestra conferma la sua unità dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Matteo Salvini legge una dichiarazione concordata con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni Segui su affarItaliani.it

Matteo Salvini attacca : 'Governiamo anche da soli' : Di Maio rischia isolamento Video : Le formazioni politiche sono ormai pronte a un nuovo giro di consultazioni, il centrodestra come noto salira' al colle unito, Luigi #Di Maio invece continua nella sua politica ostruzionistica nei confronti di Silvio Berlusconi. Ma le cose, in un periodo convulso e di incertezze mutano in fretta, e Di Maio potrebbe finire per pagare l’inesperienza nell’arte del compromesso, una componente fondamentale in politica, specialmente a livello ...

Salvini avverte : il centrodestra è pronto a governare anche da solo : 'Noi vogliamo dialogare con tutti, tranne il Pd - dice il leader della Lega - Se gli altri non ci stanno o andiamo al voto dove penso potremo vincere oppure ci facciamo carico noi della situazione' -

Daniela Santanchè - la frustata a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : 'Perché sono orgogliosa di Giorgia Meloni' : Nonostante 'carezze' e smentite, il centrodestra continua a litigare. Certo, Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni saliranno insieme al Quirinale da Sergio Mattarella per il secondo giro ...

L'extrema ratio di Salvini : "Al Governo pronti ad andare anche da soli" : "La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno, le vie sono due: o andiamo al voto e penso che vinceremo da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure come extrema ratio andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini presentando il candidato sindaco di Terni. A chi gli chiede se punta a cercare i voti in ...

Salvini : "Pronti a governare anche soli" : 11.52 "La strada è semplice,noi vogliamo dialogare con tutti, eccetto il Pd. Se gli altri non ci stanno, o andiamo al voto, dove penso potremo vincere da soli, oppure come extrema ratio ci facciamo carico di tutto, pronti a governare anche da soli".Così il leader della Lega. "L'unica alternativa al Pd è la Lega. Agli alleati di FI deve essere chiaro che siamo radicalmente alternativi alla sinistra", aggiunge."Con il M5S ci sono idee in ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ Rivelazione in tv : "non stiro solo camice - faccio anche la maionese!" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini continua a far discutere e dopo la foto della camicia e le relative polemiche, ecco le Rivelazione in tv: "non stiro solo camice, faccio anche la maionese!"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Anche Alba Parietti con Salvini : "Bravo a fare quello che non ha fatto la sinistra" : È un Alba Parietti show a La Zanzara su Radio 24 tra sesso, politica e Anche Ballando con le stelle. La showgirl ha espresso le proprio opinioni ai microfoni di Cruciani, senza risparmiare nemmeno lui. Ma ha Anche difeso Amendola.Parola di AlbaPrima di tutto mette in chiaro la sua preferenza al voto: "Bonino, Grasso e Pd in tre schede diverse, ma la politica non mi interessa più. Sono diventata filo papista, mi occupo solo dello spirito ...

Crozza - la serata romantica di Di Maio con Salvini : “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo : Maurizio Crozza si sdoppia e veste i panni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio impegnati in una serata romantica di avances e dolcezze. Lo show di Fratelli di Crozza va in onda tutti i venerdì, in prima serata, sul Nove L'articolo Crozza, la serata romantica di Di Maio con Salvini: “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Non esiste il governo Lega-M5S Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di Maio premier? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 aprile : Il Pd resta muto e Salvini prova a sbianchettare B : Consultazioni – Fine prima corsa – Il Quirinale La certezza del Colle: “Un governo si farà”, il Pd “non pervenuto” Mattarella, su richiesta, dà un’altra settimana ai partiti Giovedì prossimo il nuovo giro, con tanto di pre-incarico di Fabrizio d’Esposito En Retromarche di Marco Travaglio Ora che Di Maio ha tolto gli ultimi alibi al Pd, chiarendo di non volersi scegliere i leader altrui, di non voler portare l’Italia fuori ...

Affaritaliani.it compie 22 anni - anche Matteo Salvini alla festa : l'intervista esclusiva del direttore Perrino : Il sito Affaritaliani compie 22 anni e festeggia con... Matteo Salvini . Il leader della Lega, nonostante gli impegni politici stringenti, non ha voluto mancare alla festa organizzata dal direttore ...