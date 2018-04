Salute | l’asma nei bambini “spia” di malattie cardiovascolari

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) L’asma dasarebbe un fattore di rischio diin età adulta. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Hypertension‘”, la rivista dell’American Heart Association. I ricercatori della Scuola di sanità pubblica e medicina tropicale della Tulane University di New Orleans, hanno studiato 1.746 persone, di età compresa tra 20 e 51, per un lasso di tempo medio di 11 anni per analizzare quali fossero gli effetti dell’asma nell’infanzia sul rischio cardiovascolare. Per stabilire un legame tra le due, gli scienziati hanno misurato la rigidità arteriosa, fattore di rischio delle, con un test non invasivo. I risultati dello studio hanno mostrato che chi era stato asmatico da piccolo, aveva un rischio più alto di rigidità arteriosa e di sviluppare questa anomalia molto presto ...