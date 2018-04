Salone del Turismo Rurale al Castello di Padernello BS | escursioni | trekking con gli

Salone del Risparmio - ai raggi X il primo anno di vita dei Pir : Il Salone del Risparmio passa ai raggi X i numeri e gli investimenti sui Pir , dopo il loro primo anno di vita. E' stata infatti presentata nel corso della rassegna dedicata al Risparmio gestito, l'...

Salone del risparmio - fari puntati su private banking e Peep : Dibattiti e incontri del Salone si possono seguire in diretta anche su Radio 24 on air dal Salone con 'Due di Denari' dalle 11 alle 12, mentre 'Focus Economia', 'Tutti Convocati' ed 'Effetto Giorno' ...

Assogestioni : Salone del Risparmio un successo : Corcos , Assogestioni, , Salone del Risparmio 2018 un successo 11 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Salone Risparmio - Biondo - Lemanik - : credito - è l'anno dell'inversione del trend : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Fabrizio Biondo, gestore ...

Fiera A&T - il Salone dell'Industria 4.0 : Ospite d'eccezione e mascotte della Fiera sarà Pepper, il primo robot umanoide balzato agli onori della cronaca per essere stato licenziato. A&T lo ha riassunto, offrendogli il ruolo di accompagnare ...

La "Fabbrica di carta" punta sul giallo : il Salone del libro del Vco torna dal 20 aprile al 1° maggio : Di 'giallo-nero' si colora la Fabbrica di carta: il salone del libro del Vco in programma a Villadossola dedica al genere 'misterioso' la 21ª edizione che va in scena da venerdì 20 a martedì 1° ...

Al Salone del Risparmio Assogestioni e Fai per tutelare il patrimonio del nostro Paese : Dall'altra c'e l'industria del gestito che, attraverso la leva del Risparmio contribuisce a rafforzare il tessuto produttivo del Paese e sostiene l'economia reale anche con un costante lavoro di ...

Soldi - duelli e investimenti. La voce narrante di Buffa scalda la storia di Bny Mellon al Salone del risparmio : Il giornalista e telecronista sportivo racconta la nascita e l'ascesa di uno dei più grandi gruppi di gestione degli investimenti al mondo

Salone Risparmio - Proli - Amundi - : l'innovazione è il tema dell'anno : 'Anche oggi abbiamo un mondo che cambia e chi produce prodotti che vengono consumati deve adattarsi a un nuovo modello di consumo '. Bisogna dunque imparare a 'investire in quelle aziende che sanno ...

Soldi - duelli e investimenti. La voce narrante di Buffa scalda la storia di Bny Mellon al Salone del risparmio : Una storia di Soldi, duelli e investimenti. Una storia che si intreccia con quella degli Stati Uniti d'America. Al Salone del risparmio di Milano è la voce di Federico Buffa, giornalista e telecronista sportivo, che ha narrato la carriera di grandi campioni, da George Best a Cristiano Ronaldo, ad accompagnare la storia di Bny Mellon, uno dei più grandi gruppi di gestione degli investimenti al mondo.Fondata nel 1784, poco dopo la ...

"Dicono sempre che non ci sono rischi - ma poi...". L'ironia della Gialappas' al Salone del risparmio : "Dicono sempre che non ci sono rischi, ma poi sappiamo come va a finire". L'ironia della Gialappa's band sbarca al Salone del risparmio di Milano durante la presentazione degli investimenti flessibili da parte di Axa Im Italia. Il trio comico, composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, si destreggia tra ragionamenti economici e prospettive finanziarie, accompagnando la platea e i relatori con battute al vetriolo e ...

Salone del Risparmio - Maione - Investec AM - : 'Il miglior attacco è la difesa' : Nell'intervista condotta martedì 10 aprile Gianluca Maione, Country Head Italia di Investec AM ha parlato dei legami tra il mondo degli investimenti e il gioco di squadra, citando il caso del rugby, ...

Salone del Risparmio - Ambrosi - Efpa - : 'consulente non può più avere solo prodotti di casa' : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Mario Ambrosi , ...

Salone del Mobile 2018 : gli appuntamenti fashion : Manca pochissimo all’inizio della 57esima edizione del Salone del Mobile,- l’evento internazionale dedicato al mondo della casa e del design – e come ogni anno di questo periodo Milano è in fermento. E non solo per le novità in fatto di arredo che verranno svelate al polo fieristico di Rho, ma anche per il ricco calendario di eventi e happening che animeranno il centro della città per l’ormai consolidato – e cosiddetto – ...