Salisburgo-Lazio 4-1 | tre gol austriaci in 4? | biancocelesti eliminati a sorpresa

Salisburgo-Lazio 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : Salisburgo-Lazio 4-1, le pagelle di CalcioWeb – Incredibile nel ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Salisburgo e Lazio, prima il paradiso per i biancocelesti poi l’inferno, la squadra di Simone Inzaghi si addormenta incredibilmente nella trasferta contro il Salisburgo. La Lazio doveva confermarsi dopo il 4-2 dell’andata, le cose si mettono subito bene per gli ospiti, al 55′ rete di Immobile che sembra ...

LIVE Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : 4-1 - biancocelesti eliminati : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Salisburgo-Lazio Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2018. I biancocelesti vanno a caccia delle semifinali della seconda competizione continentale per importanza: dopo la vittoria per 4-2 conquistata all’Olimpico, i ragazzi di coach Simone Inzaghi devono difendere il doppio vantaggio nella tana dell’ostica formazione ...

Pagelle Salisburgo-Lazio 4-1 - Europa League : biancocelesti eliminati - crollo nel secondo tempo : Sembrava fatta, invece la Lazio è eliminata dall’Europa League. La formazione di Simone Inzaghi non è riuscita a concretizzare il 4-2 dell’andata contro il Salisburgo e dopo essere passata in vantaggio ha subito il poker della squadra austriaca che ha conquistato la semifinale della seconda coppa europea. Le Pagelle dei biancocelesti. LAZIO (3-5-1-1): Strakosha, 5: salva su Hwang dopo 5′, evitando una partita tutta in salita ai ...

Salisburgo - Lazio 4-1 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Reti: al 10 st Immobile, all'11' st Dabbur, al 27 st Haidara, al 29 st Hwang, al 31 st Lainer Ammonizioni: Ulmer, Lucas Leiva, Luiz Felipe Recupero: nessuno nel primo tempo La cronaca minuto per ...

Salisburgo-Lazio 4-1 LIVE - grave errore di Strakosha : biancocelesti in difficoltà [VIDEO] : Salisburgo-Lazio 4-1 LIVE – Salisbugo e Lazio in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo le gare di Roma e Juventus in Champions League, si giocano anche le partite di Europa League, in campo la squadra di Simone Inzaghiche avrà il compito di gestire il risultato dell’andata (4-2), semifinale vicina per i biancocelesti, risultato molto importante ma che può rappresentare solo un punto di partenza. La Lazio ha ...

