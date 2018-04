Russia | effetto Trump | crolla il rublo e il rischio default sale al 10%

Effetto Russian : (AdnKronos) – Effetto Russian sull’Italia. Mancano ormai poche ore all’arrivo di un imponente afflusso di aria gelida proveniente dai comparti russo-siberiani, il tanto odiato Burian, che si riverserà come una cascata su quasi tutta l’Europa, con conseguenze anche su parte dell’Italia. Bordate gelide non tipiche della stagione in corsoGià da oggi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – una bassa ...