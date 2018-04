Roma | una strada dell' Aventino dedicata a Fabrizio Frizzi | mozione approvata in

Fabrizio Frizzi - il miracolo dopo la sua morte : a Roma ci sarà una strada a suo nome : Il primo vero miracolo fatto da Fabrizio Frizzi è stato mettere d'accordo l'intero Consiglio comunale di Roma. L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la mozione per l'intitolazione di una ...

Fabrizio Frizzi - Roma lo ricorda con una via in suo onore : Un riconoscimento forse piccolo ma significativo perché anche Roma, la sua città, non vuole dimenticarlo e così ha deciso di dedicare a Fabrizio Frizzi una via. La Capitale intitolerà una strada al celebre conduttore della Rai recentemente scomparso a 60 anni per un’emorragia cerebrale. L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità, con 30 voti favorevoli, una mozione (il voto favorevole è stato salutato con un applauso dei ...

Roma - i dipendenti comunali furbetti e la truffa della 104 : pronti i licenziamenti : Roma batte Sicilia 18 a 26 (per cento). Se nell'isola, come ha denunciato di recente il governatore Nello Musumeci, 2.350 lavoratori della Regione su un totale di 13mila sfruttano i permessi...

Simeone : 'La rimonta della Roma sul Barcellona non è una sorpresa' : ... 'Per chi è nel mondo del calcio, non è un risultato sorprendente . Sai che è un qualcosa che può accadere, il calcio è un gioco ed è fatto di momenti positivi e negativi, dettagli che incidono ...

Roma - quando pagare sei euro al Campidoglio è una via crucis : E che ci vuole a pagare 6,16 euro al Comune? Vado , forse faccio un po' di fila, ma pazienza, , verso l'obolo ed è fatta. Mi resta il tempo per andare in palestra e fare la spesa. Questo rimugina tra ...

Roma - tortura la moglie con una lametta : arrestato ex pugile a Tor Bella Monaca : Quanto fa male il nome «Graziano» inciso sul braccio con una lametta? Veronica non ha avuto neanche il privilegio di poter valutare, mentre il marito le urlava: «Decidi, o ti taglio la faccia o le ...

Roma - una città in pieno delirio sopraffatta da gioia e incredulità : Un festeggiamento continuo, cominciato al fischio finale dell'arbitro che ha consegnato la Roma alla storia, con il raggiungimento della semifinale di Champions League. Ieri la città, la parte ...

Sgabelli shabby chic per una casa Romantica : Quando si parla di stile shabby chic si fa riferimento ad uno stile di arredamento e design che trae ispirazione

Inzaghi : 'Brava Roma. Meravigliosa una Supercoppa Europea con la Lazio' : ' Complimenti alla Roma, ieri sono stati bravissimi. E' la conferma che nelle coppe europee devi fare bene nei 180 minuti. Loro sono stati bravissimi, speriamo possa succedere anche alla Juventus che ...

Roma - agente Dzeko : 'Per fortuna abbiamo detto no al Chelsea...' : ... l'agente del centravanti, Irfan Redzepagic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW: 'Ieri sera Edin non ha dimostrato di essere uno dei più forti del mondo, perché non ne aveva ...

Roma - i complimenti di Spalletti : 'Una grandissima impresa' : Roma - Luciano Spalletti si unisce al coro di elogi per la storica rimonta della Roma contro il Barcellona . L'allenatore nerazzurro esalta l'importanza dell'exploit giallorosso: 'La Roma ha fatto una ...