Roma | una città in pieno delirio sopraffatta da gioia e incredulità

Roma - quando pagare sei euro al Campidoglio è una via crucis : E che ci vuole a pagare 6,16 euro al Comune? Vado , forse faccio un po' di fila, ma pazienza, , verso l'obolo ed è fatta. Mi resta il tempo per andare in palestra e fare la spesa. Questo rimugina tra ...

Roma - tortura la moglie con una lametta : arrestato ex pugile a Tor Bella Monaca : Quanto fa male il nome «Graziano» inciso sul braccio con una lametta? Veronica non ha avuto neanche il privilegio di poter valutare, mentre il marito le urlava: «Decidi, o ti taglio la faccia o le ...

Sgabelli shabby chic per una casa Romantica : Quando si parla di stile shabby chic si fa riferimento ad uno stile di arredamento e design che trae ispirazione

Inzaghi : 'Brava Roma. Meravigliosa una Supercoppa Europea con la Lazio' : ' Complimenti alla Roma, ieri sono stati bravissimi. E' la conferma che nelle coppe europee devi fare bene nei 180 minuti. Loro sono stati bravissimi, speriamo possa succedere anche alla Juventus che ...

Roma - agente Dzeko : 'Per fortuna abbiamo detto no al Chelsea...' : ... l'agente del centravanti, Irfan Redzepagic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW: 'Ieri sera Edin non ha dimostrato di essere uno dei più forti del mondo, perché non ne aveva ...

Roma - i complimenti di Spalletti : 'Una grandissima impresa' : Roma - Luciano Spalletti si unisce al coro di elogi per la storica rimonta della Roma contro il Barcellona . L'allenatore nerazzurro esalta l'importanza dell'exploit giallorosso: 'La Roma ha fatto una ...

Roma - sventata una rapina in villa durante la partita con il Barcellona : Roma, sventata una rapina in villa durante la partita con il Barcellona La banda era composta da tre ultracinquantenni: due Romani e un bosniaco Continua a leggere

“Wow Cristina!”. La Parodi super hot a Formentera. Una fuga Romantica in dolce compagnia per la conduttrice di Domenica In che il sole lo prende integrale. Paparazzi sempre in agguato : La stagione di Domenica In prosegue e Cristina Parodi ha vissuto momenti difficili. Insomma questa edizione del programma non è andata benissimo e i dissidi con la sorella Benedetta si sono respirati anche attraverso lo schermo. Non è mistero che il ruolo della co-conduttrice è stato notevolmente ridimensionato e neanche che il contenitore Domenicale più longevo d’Italia ha avuto un notevole calo degli ascolti, tutto a favore della ...

Marcello Dell’Utri - il tribunale di Sorveglianza di Roma : “Detenzione non lede diritti umani” : Per il tribunale di Torveglianza di Roma, “le attuali condizioni di detenzione di Marcello Dell’Utri non ledono i diritti umani“. Con queste parole i giudici hanno respinto l’ennesima istanza presentata la scorsa settimana dai legali dell’ex senatore di Forza Italia, attualmente ricoverato in regime di detenzione nel Campus Biomedico di Roma. Dell’Utri dal 14 febbraio scorso è ricoverato nella struttura ospedaliera, ...

Roma - notte di ‘follia’ : la squadra di Di Francesco scrive la storia - Pallotta scatenato - il racconto di una serata magica [FOTO e VIDEO] : 1/28 LaPresse ...

Trionfo Roma - De Rossi : 'Una delle gioie più belle' : Roma, 11 apr. , askanews, 'Un Trionfo, anche se siamo ancora ai quarti: per la dimensione della Roma, per la nostra storia, è qualcosa di incredibile. Ma ora non dobbiamo pensare di aver fatto un ...

Roma-Barcellona : il sogno può continuare. Le emozioni di una notte indimenticabile : Dzeko, De Rossi, Manolas: e chi se li scorderà più questi nomi? Eroi di una notte senza uguali. Ci sono serate che neppure se le definisci indimenticabili riesci a rendere l'idea di quanto ti hanno ...

Grande Roma : Barcellona eliminato - e calcio italiano risollevato in una notte - : La notte dell'Olimpico lascia in eredità anche l'immagine dell' amore scoppiato tra Pallotta e i tifosi giallorossi . E' stato un travaglio lungo, forse non ancora del tutto finito, ma averlo visto ...

Champions - impresa Roma. Pallotta : “mai vista una squadra così” : ”E’ incredibile quanto siamo stati in grado di dominarli, mai vista una Roma così ,eravamo stati sfortunati all’andata, questa è decisamente una Roma indimenticabile”. Il presidente della Roma, James Pallotta, festeggia così la storica semifinale di Champions con il 3-0 al Barcellona:”le prossime partite devono essere come quella di stasera compreso il derby. Dove può arrivare la Roma? Possiamo arrivare in finale, ...