Roma - sequestro sventato - l'imprenditore : 'Nessun sospetto - ma nella mia villa hanno lavorato più di cento operai' : 'Se la polizia non fosse venuta da me ieri sera , martedì scorso ndr, non avrei mai creduto a una cosa del genere'. È ancora sotto choc Fabrizio , lo chiameremo così dal momento che invoca la privacy ...

A Roma : sventato il sequestro a scopo di rapina - di un imprenditore Romano : ... quest'ultimo con vari precedenti contro il patrimonio e già appartenente alla nota banda denominata -Pink Panthers- responsabile di numerose rapine nelle gioiellerie di vari paesi del mondo'. 'Tutti ...

Tentato sequestro di un imprenditore durante la partita di Champions Roma-Barcellona : ... il 67enne di nazionalità bosniaca, era appartenente alla banda dei 'Pink Panthers', già nota alle forze di polizia perché responsabile di numerose rapine nelle gioiellerie di vari paesi del mondo. I ...

Roma - sventato sequestro di imprenditore durante la gara col Barcellona/ Tre malviventi bloccati dalla polizia : Roma, sventato sequestro di imprenditore durante la gara col Barcellona. Tre malviventi armati bloccati dalla polizia: nella banda anche un membro dei pericolosissimo Pink Panthers(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:58:00 GMT)

Sventato a Roma il sequestro di un imprenditore a scopo di rapina - : La polizia ha arrestato tre persone nei pressi dello stadio Olimpico, dove si stava giocando la partita di Champions League tra Roma e Barcellona. I fermati avevano le armi in mano

Roma - sventato un sequestro di persona : 13.02 Mentre si disputava Roma-Barcellona, ieri sera, la Squadra Mobile di Roma e gli agenti di Ps del commissariato San Basilio hanno sventato nei pressi dello Stadio Olimpico un sequestro di persona. Fermati due Romani e un bosniaco, che avevano organizzato il sequestro di un imprenditore Romano, a scopo di rapina.

Roma : imbrattata la lapide che ricorda il sequestro Moro e le vittime di via Fani : Roma - imbrattata la lapide inaugurata lo scorso 16 marzo in ricordo delle vittime dell’attentato di via Fani, quando nel 1978 fu rapito Aldo Moro e persero la vita i cinque uomini della scorta dello statista democristiano (Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Domenico Ricci e Oreste Leonardi). Sul monumento è stata dipinta la scritta BR in rosso, a pochi giorni dalla cerimonia alla quale aveva preso parte anche il Presidente ...

Roma - scritta BR sulla lapide che ricorda il sequestro Moro : Noi stiamo dall'altra parte: con lo Stato, con la democrazia, con la politica', commenta invece via Twitter Matteo Richetti. Così sempre su Twitter il senatore Pd, Ernesto Magorno: 'Fa male vedere ...

Sequestro Norcia - il sindaco a Roma per incontrare il commissario alla ricostruzione : Il primo cittadino ha minacciato le dimissioni e questa mattina ha invitato gli stessi magistrati, che hanno sequestrato il centro polifunzionale, per vedere di persona tutte le strutture provvisorie ...

MAFIA - SEQUESTRO DA 120 MILIONI A RE FIBRA OTTICA/ Ultime notizie : Calogero Romano - affari con Cosa Nostra? : MAFIA, SEQUESTRO beni da 120 MILIONI a re FIBRA OTTICA tra case e autodromo. Le Ultime notizie: imprenditore Calogero Romano in affari con Cosa Nostra. Le indagini della Guardia di Finanza(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:47:00 GMT)

Roma - il pugile Mirco Ricci condannato a 4 anni per estorsione - assolto dall'accusa del sequestro di un bambino : assolto dall'accusa più grave di sequestro di persona ma condanna a 4 anni e mezzo per estorsione: lo ha deciso il Tribunale di Roma nei confronti del pugile Romano Mirco Ricci, difeso dall'avvocato ...

