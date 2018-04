Roma | processo Occhionero | l' Avvocatura dello Stato chiede 15 milioni

Roma - tangenti e regali per ottenere appalti a Palazzo Chigi : 11 persone rischiano il processo : tangenti e regali, dalle ristrutturazioni gratuite in casa alle vacanze in resort di lusso, fino all'assunzione nelle loro società dei figli e dei nipoti dei pubblici ufficiali che li favorivano. E ...

Roma - raid con coltelli e bastoni : baby gang rischia il processo : L'estate del 2017 sarà ricordata come una delle più calde tra le vie di Tor Bella Monaca. Ad accenderla è stata una baby gang composta da undici ragazzini, due così piccoli da non raggiungere nemmeno ...

Roma - giornalista aggredito - via al processo. Piervincenzi : 'Spada non deve chiedere scusa a me - ma a Ostia' : Il Campidoglio è parte civile nel processo a carico di Roberto Spada e di Ruben Alvez Del Puerto accusati di lesioni personali e violenza privata aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione ai ...

Camere - Giulia Grillo (capogruppo M5s) : “No a Romani - non voteremo persone indagate o sotto processo” : “Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone indagate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello”. Lo ha detto la capogruppo M5s alla Camera Giulia Grillo, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ...

Roma - Grillo diserta il processo a Favia - l'ex m5s 'accusatore' : 'Stanno sfuggendo al processo che hanno voluto loro, anche oggi Beppe Grillo non si è presentato in Tribunale mentre io ero a Roma. E ormai certificato che quel che io sostenevo, ovvero che ci fosse ...

Roma - Mondo di mezzo - al via il processo d'appello : 43 imputati : È iniziata nell'aula Bunker di Rebibbia la prima udienza del processo di secondo grado al Mondo di mezzo, procedimento a carico di 43 imputati per 19 dei quali la Procura di Roma contesta l'...

Roma - nuovo processo per il pugile Mirco Ricci : è accusato di aver picchiato una ragazza fuori dalla discoteca : Pochi giorni fa ha esultato quando è stato condannato a 4 anni e mezzo per estorsione, visto che la procura aveva chiesto per lui 27 anni di carcere accusandolo di avere sequestrato un bambino di 9 ...

Roma - inchiesta «Mondo di mezzo» : chiesto processo per 23 : Troppo pochi tre anni e tre mesi per la funzionaria simbolo del Mondo di Mezzo: il gip Claudio Carini respinge la richiesta di patteggiamento proposta da Emanuela Salvatori, ex responsabile dei campi ...

Roma - Mafia capitale : procura chiede processo per altri 23 : La procura di Roma ha rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio per 23 persone nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sul Mondo di mezzo. Il pm Luca Tescaroli, davanti al gup Monica Ciancio, ...

“Non far entrare i tuoi figli ebrei nel mio negozio - meritate i forni crematori”. Commerciante a processo a Roma : Commerciante a processo per ingiuria aggravata dall’odio razziale e lesioni dopo aver detto alla proprietaria dell’attività a fianco della sua: “Non fare entrare i tuoi figli ebrei nel mio negozio”. Come riportato dal Corriere della Sera, Leonardo Rabolini, 29 anni e titolare della Coin in zona quartiere Trieste a Roma, è imputato per le frasi rivolte alla vicina di religione ebraica Emma Veneziano. I fatti risalgono al ...

'Ebrei - vi meritate i forni' : a processo negoziante Romano : "Non far entrare i tuoi figli ebrei nel mio negozio, ve li meritate i forni". Sarebbero le frasi pronunciate da un commerciante alla proprietaria di un negozio vicino, in viale Regina Margherita a Roma, e che deve rispondere davanti a un tribunale di ingiuria aggravata dall’odio razziale e lesioni.Come racconta il Corriere, il 31 luglio 2014 la donna stava abbassando la saracinesca del suo negozio, quando il gestore ...

Roma - consegnava la cocaina in ambulanza : a processo autista pusher : L'autista dell'ambulanza che spacciava cocaina e il responsabile dell'ufficio automezzi del policlinico Umberto I che intascava lo stipendio, anche se si assentava dall'ufficio per andare a lavorare ...

Roma - 13 anni - 27 udienze : processo stalking rischia prescrizione : Dpo 13 anni dalla prima denuncia e dopo 27 udienze , la prima datata 2012, , Uno stalker che ha letteralmente rovinato la vita di una collega, se l'è cavata con otto mesi in primo grado. Non solo, l'...

Processo Ruby Ter - la Procura di Roma chiede rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e Mariano Apicella : rinvio a giudizio per corruzione e per falsa testimonianza. È la richiesta dei magistrati della Procura di Roma nei confronti di Silvio Berlusconi e di Mariano Apicella nell’ambito di uno dei filoni, giunto da Milano per competenza nella Capitale, dell’indagine Ruby ter. L’ipotesi di reato a carico dell’ex presidente del Consiglio è di corruzione, mentre il cantante risponde di corruzione e falsa testimonianza. Secondo l’accusa Berlusconi ...