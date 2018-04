Roma | nuove voragini | cede manto stradale in via Flaminia

Roma. Aprile : nuove iniziative della Casa della memoria : Sono in programma nuove iniziative presso la Casa della memoria di Roma. Si parte venerdì 6 Aprile 2018 alle 17.30

Dall'Irlanda alla Romania - ecco le nuove regione europee della gastronomia per il 2018 : Cosa hanno in comune Galway, Sibiu, le isole dell'Egeo meridionale? Sono i territori che hanno appena ottenuto il riconoscimento di regione europea della gastronomia per gli anni 2018 e 2019. Il titolo passa così dalla Lombardia, insignita nel 2017, all'irlandese Galway e all'olandese Noord-Brabant per il 2018 e vola poi in Romania e in Grecia per il 2019.Negli ultimi anni la cucina irlandese vive un grande fermento, grazie alla ...

Roma : Ecco le nuove riaperture di parchi e ville : Campidoglio: Dal Giardino degli Aranci a Villa Osio, Ecco le nuove riaperture Roma – E’ stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza... L'articolo Roma: Ecco le nuove riaperture di parchi e ville proviene da Roma Daily News.

Buche a Roma - #stradenuove non basta : Raggi promette lavori per altri 17 milioni E il bando annunciato un anno fa non c’è : Un “piano Marshall” da 17 milioni di euro. Questa la cifra stanziata dalla giunta guidata da Virginia Raggi per riparare le “oltre 50.000 Buche” formatesi Roma dopo l’ondata di neve e pioggia delle ultime settimane. Ad ogni municipio sarà dunque affidato un milione di euro circa per le strade di propria competenza. L’operazione messa in campo dal Campidoglio prevede un’intensificazione nelle riparazioni, con la destinazione di 4,5 milioni di ...

Il geologo : “No ai ‘rattoppi’ - a Roma servono strade nuove” : ‘Rattoppare’ le strade non risolve il problema buche della capitale. La soluzione è ricostruire. Così Tommaso Mascietti, consigliere del Consiglio nazionale dei geologi, spiega all’AdnKronos la situazione stradale che si è venuta a creare a Roma, dopo la neve e la pioggia degli ultimi giorni. Purtroppo, sottolinea l’esperto, “Roma non è un città preparata alla neve che, penetrando nel manto stradale e con il gelo, ...

Il geologo : "No ai 'rattoppi' - a Roma servono strade nuove" : 'Rattoppare' le strade non risolve il problema buche della capitale . La soluzione è ricostruire . Così Tommaso Mascietti, consigliere del Consiglio nazionale dei geologi, spiega all'AdnKronos la ...

Palumbo (PD) : Buche a Roma - strade nuove peggio delle vecchie : Palumbo (PD): Le strade di Roma sono come ‘Dark side of the Moon’ dei Pink Floyd Roma – Marco Palumbo, Consigliere capitolino del Pd, ha rilasciato alcune... L'articolo Palumbo (PD): Buche a Roma, strade nuove peggio delle vecchie proviene da Roma Daily News.

Le nuove date dei Franz Ferdinand in Italia nel 2018 - due concerti a Roma e Brescia : prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate due nuove date dei Franz Ferdinand in Italia nel 2018 per la prossima estate: la rock band scozzese tornerà in Italia a luglio per due concerti del loro tour mondiale. I nuovi concerti dei Franz Ferdinand sono in programma il prossimo 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del Roma Summer Festival e l' 11 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera a Brescia. In occasione del Festival Tener - ...

Da CCIAA Roma nuove opportunità di lavoro per i giovani : Indietro 20 febbraio 2018 2018-02-20T16:13:44+00:00 Roma – La Camera di commercio di Roma crea nuove opportunità di lavoro per i giovani diplomati e gli studenti universitari. Attraverso il proprio Laboratorio chimico merceologico, che svolge una serie di analisi e controlli in vari settori, quale Autorità pubblica di controllo riconosciuta dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari […] L'articolo Da CCIAA Roma nuove opportunità di ...

Roma - Balduina - allerta piogge : 'Si rischiano nuove frane' : Il rischio è duplice e temibile quanto la frana crollata mercoledì scorso dentro al cantiere della Ecofim in via Andronico che ha risucchiato una decina di auto e gettato una parte del quartiere ...

Roma. Nuove postazioni per rilasciare la carta d’identità elettronica : Saranno fornite dal Viminale a Roma Capitale 25 Nuove postazioni per il rilascio della carta d’identità elettronica da installare nelle

Roma : nuove Panda arancioni in arrivo per i vigili di Roma : Roma – In arrivo le nuove auto per i vigili Roma – Panda, Opel Mokka e furgoni Peugeot con livrea bianca e blu sono le... L'articolo Roma: nuove Panda arancioni in arrivo per i vigili di Roma su Roma Daily News.

CGIL : Roma - nuove auto Polizia Locale inadeguate a rilevazioni incidenti : Scipioni: nuove auto Polizia Locale di Roma inadeguate a rilevazioni incidenti Roma – Emiliano Scipioni, Fp CGIL Roma e Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni in una... L'articolo CGIL: Roma, nuove auto Polizia Locale inadeguate a rilevazioni incidenti su Roma Daily News.

Festival. Roma in festa : Ultimo vince tra le nuove proposte : E’ di Roma e ha 22 anni il vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2018. Il cantautore Ultimo cince con un mix