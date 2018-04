Roma | l' impresa contro il Barca rilancia l' immagine della Capitale

Inzaghi : “impresa Roma insegna che in Europa partite durano 180'” : “Complimenti alla Roma per la partita di ieri, questo risultato testimonia il fatto che le partite di Coppa vanno giocate in 180 minuti e che anche quando si ha un vantaggio importante se si interpreta male la partita si può andare a casa”. L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi applaude la Roma e avverte la sua squadra alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League, dove i biancocelesti dovranno difendere il ...

Roma - i complimenti di Spalletti : 'Una grandissima impresa' : Roma - Luciano Spalletti si unisce al coro di elogi per la storica rimonta della Roma contro il Barcellona . L'allenatore nerazzurro esalta l'importanza dell'exploit giallorosso: 'La Roma ha fatto una ...

La Roma compie l'impresa e ora sogna : All'Olimpico la Roma elimina in rimonta il Barcellona di Messi e guadagna l'accesso alle semifinali di Champions lLeague. 3-0 e festa in molte zone della capitale - Ci sono notti che rimarranno per ...

Ascolti tv - oltre 7 - 6 milioni di telespettatori per l’impresa della Roma contro il Barcellona : L’impresa della Roma, che ribalta il risultato dell’andata contro il Barcellona di Messi e si qualifica alle semifinali di Champions League, è stata un trionfo anche dal punto di vista televisivo. Il match ha fatto il pieno di Ascolti su Canale 5 con 7 milioni 680mila telespettatori e il 28.34% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction Questo nostro amore 80, con Neri Marcorè e Anna Valle, ha raccolto 3 milioni 805mila ...

Giannini : “impresa storica Roma frutto capolavoro tattico Di Francesco” : “Quella dell’Olimpico è stata una impresa che entrerà nella storia, una rimonta incredibile contro una squadra blasonata come il Barcellona non c’è mai stata”. Torna così sulla vittoria dei giallorossi all’Olimpico per 3-0 sui blaugrana l’ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini. “Vorrei evidenziare l’idea tattica che Di Francesco ha interpretato e ha messo a disposizione della squadra: cambiare ...

Roma-Barcellona 3-0 - l'«impresa impossibile» realizzata da Dzeko - De Rossi e Manolas : Subito in gol con il bosniaco, la squadra di Di Francesco domina i catalani e raddoppia nella ripresa con un netto rigore trasformato dal capitano. Il greco la chiude

Come i social network hanno celebrato l'impresa della Roma : Un'impresa epica che, via social network, è stata sottolineata e celebrata a suon di tweet, meme e post entusistici. Se Carlo Verdone ha invocato persino Nerone in un breve video in cui urla "Me sta a ...

Klopp - impresa Roma? Pensavo a scherzo : ANSA, - LONDRA, 11 APR - Jurgen Klopp lancia già la sfida alla Roma: subito dopo la vittoria in casa del Manchester City il manager del Liverpool non è riuscito a nascondere la sorpresa per l'impresa ...

La notte in cui la Roma fece l'impresa in Champions e Roma impazzì : Gente per strada, urla, cori, mortaretti e fumogeni, qualcuno a petto nudo, come fosse luglio, come fosse il 2006, dopo la vittoria del Mondiale a Berlino. Ieri sera Roma era tutto questo, oltre a ...

Roma - l'impresa in Champions fa volare il titolo in Borsa : quasi +20% : Dopo la clamorosa qualificazione alle semifinali di Champions League, la Roma registra questa mattina anche un balzo vertiginoso in Borsa. A Piazza Affari il titolo giallorosso attesta la propria ...

Non solo Roma - anche le azzurre fanno l’impresa : il Mondiale è vicino : Cerchio rosso sul calendario. Il calcio italiano etichetta il 10 aprile come una giornata da ricordare: non solo per la pazzesca rimonta della Roma sul Barcellona che monopolizza le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi, ma anche per la splendida vittoria dell’Italia femminile che batte 2 a 1 il Belgio e ipoteca quella qualificazione al Mondiale che manca alle azzurre da ben vent’anni. Poco prima del fischio d’inizio ...

Impresa della Roma contro il Barcellona - il delirio dei tifosi giallorossi : Cori, sciarpe, bandiere giallorosse. I tifosi Romanisti hanno invaso le strade della Capitale dopo la vittoria storica contro il Barcellona all'Olimpico. RomaToday ha raccolto in tre minuti il meglio degli oltre 200...