Roma | i dipendenti comunali furbetti e la truffa della 104 | pronti i licenziamenti

Livorno. Esplosione in porto morti due dipendenti della LabRomare : Nella deflagrazione avvenuta nel porto industriale di Livorno sono morti due operai. Le due vittime stavano eseguendo dei lavori di manutenzione.

Enit - per i 30 dipendenti di Roma 90 metri quadrati a testa. La sede costa un milione e 800mila euro l’anno : Andare al lavoro, sedersi alla scrivania e avere tutto per sé un ufficio grande quanto una piazza d’armi. All’Ente del turismo (Enit) è la realtà quotidiana. Ogni dipendente della sede di Roma ha in media a disposizione oltre 90 metri quadrati, l’equivalente di un appartamento. Uno scialo di spazio che dura da più di un anno, da quando 70 dipendenti dei circa 100 in forza all’Enit se ne sono dovuti andare a febbraio 2017. ...

Allarme bomba alla Rinascente di Roma : evacuati clienti e dipendenti : allarme bomba a La Rinascente di Roma, dove sono stati evacuati dipendenti e clienti sia della sede di piazza Fiume sia di quella in via del Tritone, dopo una telefonata anonima che indicava la presenza di un ordigno esplosivo...

Steven Spielberg a Roma : «Ho fatto Ready Player One per voi social-dipendenti» - Best Movie : « Sono stati un decennio di grazia, senza grosse controversie, l'economia era buona, tanti registi volevano intrattenere, avevamo i Duran Duran, i Van Halen, i Ben Gees. Mi sono divertito più negli ...

Roma - i dipendenti dell’Anagrafico scioperano per stress : sbaglia chi ironizza sul benessere lavorativo : di Marco Vitiello Questo giovedì, 16 marzo, potrebbe verificarsi uno sciopero epocale: per la prima volta un ufficio pubblico (ci riferiamo agli uffici dell’anagrafe di Roma Capitale) si asterrà dal lavoro per rivendicare, tra le altre cose, una tutela della salute sul versante psicologico. Sì, perché come ormai sancito anche dalla Legge 81/08 sulla salute e sicurezza dei lavoratori, esiste un rischio lavorativo da stress, legato alle condizioni ...

Elezioni - i congedi elettorali dei dipendenti del trasporto pubblico bloccano le città : disagi a Venezia - Napoli - Roma e Torino : Da Venezia a Napoli, passando per Roma e Torino: città bloccate a causa troppi i congedi elettorali per scrutatori e rappresentanti di lista tra i dipendenti delle aziende di trasporto. E se nella Capitale il Codacons ha già annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti del Lazio affinché apra una indagine sul caso, nel capoluogo campano l’assessore comunale ai Trasporti Mario Calabrese si è sfogato su Facebook, dando la colpa ai ...

A Roma meno bus nel giorno del voto : mille dipendenti Atac faranno gli scrutatori : E' iniziata oggi la rimodulazione del trasporto pubblico a Roma, in occasione del voto di domani, con riduzione del servizio bus e possibile contraccolpi sulla metro B che però ora starebbe viaggiando in maniera regolare. Per la sola giornata di lunedì 5 anche la metro A potrà subire riduzioni. Il motivo è il coinvolgimento dei dipendenti Atac, 1.000 dipendenti su 11.400, che ne hanno fatto richiesto nelle operazioni ...

Roma : Atac - dipendenti scrutatori e trasporti rimodulati : Roma: Atac, il servizio ordinario sarà riavviato il 7 marzo Roma – Per le attività elettorale in cui saranno coinvolti i dipendenti Atac impegnati nei... L'articolo Roma: Atac, dipendenti scrutatori e trasporti rimodulati su Roma Daily News.

Piccolo (PD) : assurdo danneggiare dipendenti del Comune di Roma : Piccolo (PD): rettificare subito disposizione sbagliata Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Il Campidoglio ritiri il provvedimento di... L'articolo Piccolo (PD): assurdo danneggiare dipendenti del Comune di Roma su Roma Daily News.

Roma - non pagò le tasse per stipendiare i dipendenti : accolto il ricorso in Cassazione : La Cassazione ha accolto il ricorso contro la condanna a un anno di reclusione di Vanessa Zaniboni, legale rappresentante della Lupini Targhe, azienda del settore automotive con stabilimento a Pognano ...