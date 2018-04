Roma | i bookie quotano rivincita con Liverpool

Roma - per bookie Alisson e Strootman via a fine stagione : L’obiettivo, visto il prodigioso rendimento nel suo primo campionato da titolare, è confermarlo quantomeno per la prossima stagione . Così si è espresso ieri il ds della Roma Monchi riguardo al portiere giallorosso Alisson . Nel frattempo però, il brasiliano è il numero uno nella lista del Real Madrid alla voce ‘prossimo portiere’. Per giocatore e società potrebbe risultare difficile resistere a una maxi offerta dei ...

Roma - fenomeno Under : per i bookie può vincere il Pallone d'Oro entro 5 anni : Con il gol allo Shakhtar, al suo esordio in Champions League, ha segnato cinque volte nelle ultime quattro partite. Tutti gol pesanti. In poco più di venti giorni, Cengiz Under si è preso la Roma sia ...