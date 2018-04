Roma : gare per riparare buche sono lente - sindaca Raggi apre indagine - : L'inchiesta interna dovrà accertare il motivo per cui è difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare che riguardano i lavori stradali.

Roma - quando pagare sei euro al Campidoglio è una via crucis : E che ci vuole a pagare 6,16 euro al Comune? Vado , forse faccio un po' di fila, ma pazienza, , verso l'obolo ed è fatta. Mi resta il tempo per andare in palestra e fare la spesa. Questo rimugina tra ...

Beppe Grillo sui tifosi della Roma dopo i festeggiamenti di ieri : 'vi invidio - che potete sfogare le frustrazioni della vita' : Beppe Grillo, comico genovese, ha commentato i festeggiamenti in quel di Roma dei tifosi giallorossi al settimo cielo dopo aver battuto il Barca 'Quando vedo le vostre reazioni meravigliose mi viene ...

Sigarette elettroniche : le tossine prodotte variano in base all’aRoma : L’aroma di una sigaretta elettronica può influenzare molto più delle papille gustative di un consumatore, secondo uno studio dei ricercatori della Penn State University che sostiene che le sostanze chimiche che costituiscono i vari gusti producono anche livelli diversi di radicali liberi, tossine spesso associate al cancro o altre malattie. I ricercatori hanno analizzato gli aromi più popolari delle Sigarette elettroniche e la quantità di ...

Lazio - Zingaretti vara patto con M5s e FI nella prima seduta. Centrodestra a pezzi. E Franceschini si prende il Pd Romano : L’operazione larghe intese di Nicola Zingaretti va in porto. Alla prima seduta del Consiglio regionale del Lazio, i voti del Partito Democratico risultano decisivi per eleggere due vicepresidenti d’Aula espressione dei due partiti d’opposizione che hanno assicurato una linea di credito al governatore: Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Non solo. Le assegnazioni dei nuovi incarichi mettono in luce l’accresciuta forza di Dario Franceschini nel Pd ...

Roma - vertice Raggi-Zingaretti : 'Ora convergenza su temi' : Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. "Abbiamo parlato di alcune questioni su cui possiamo trovare convergenze tematiche, che ritengo possano ...

Roma da sogno - Dzeko “rimasto per gare così” : “La standing ovation deve essere per tutta la squadra, non solo per me: ognuno ha dato il massimo e siamo meritatamente ai quarti. Se penso che a gennaio ho rischiato di partire? Non volevo andare via proprio per queste partite: tutta la stagione si gioca per partite come questa”. Edin Dzeko si gode la serata di gloria all’Olimpico: è stato suo il gol che riporta la Roma ai quarti di Champions dopo dieci anni. “Andare ...

La #Marijuana in vendita dal tabaccaio. A Roma ora si può comprare insieme a sigarette e caramelle : Il tabaccaio Romano si arricchichisce di nuovi prodotti ed ecco che nella Capitale è ora possibile acquistare anche la marijuana oltre alle sigarette comuni, ai biglietti dell’autobus e alle caramelle. Sì avete capito bene, la cannabis è ora legale, ma si parla di quella light o meglio di quella con Thc al di sotto dello 0,2%, e che può essere acquistata anche in tabaccheria. Un modo per rendere più accessibile lo spinello, ma quello che ...

Zingaretti : non ho parlato con Raggi. Disponibile ad aiutare Roma : Roma – Zingaretti: ho chiamato Raggi per offrire mio aiuto a Roma Roma – Di seguito le dichiarazioni di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio,...

Vince il centrodestra - Salvini per la premiership. Fontana a Milano - Zingaretti a Roma : In base agli exit poll il centrodestra ha vinto le elezioni politiche con una percentuale tra il 33 e il 36%.

Eleonora Cecere di Non è la Rai/ La malattia : dall'endometriosi al fibRoma - pregare Padre Pio mi ha aiutato : Eleonora Cecere racconta il suo dramma alle pagine del settimanale Nuovo: lo scorso ottobre fu costretta a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico con l'asporto di utero e tube.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 08:33:00 GMT)

Roma. Alemanni : bene Zingaretti su salvaguardia villini storici Capitale : Roma – Alemanni: contenti che anche Zingaretti abbia capito importanza salvaguardi villini storici di Roma Roma – Di seguito il comunicato del responsabile organizzazione dei...

Roma - Zingaretti risponde a Pallotta : 'È arrogante : facesse il suo dovere' : TORINO - Pallotta-Zingaretti , è duello a distanza. Le parole del presidente della Roma riferite alle radio Romane , 'Due le ho fatte già fallire, adesso ne mancano altre 7', non sono giù al ...

Zingaretti : Stadio Roma - senza questa Giunta cantieri già aperti : Zingaretti: Io geloso custode della trasparenza e della legalità Roma – Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio. L'atteggiamento...