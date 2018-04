Roma e Lazio in trionfo? Milan e Inter sperano di no

Serie A - Mazzoleni arbitra Lazio-Roma e Banti Milan-Napoli : Paolo Silvio Mazzoleni è l’arbitro designato per il derby Lazio-Roma, posticipo della 32esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Olimpico domenica 15 aprile alle ore 20.45. Sarà invece Luca Banti a dirigere Milan-Napoli in programma a San Siro domenica 15 aprile alle ore 15. (AdnKronos) L'articolo Serie A, Mazzoleni arbitra Lazio-Roma e Banti Milan-Napoli sembra essere il primo su CalcioWeb.

Roma VIII calcio (I cat.) : Niente finale di Coppa Lazio : Roma – Costa carissima alla Prima categoria della Roma VIII la prima sconfitta interna stagionale. Il Giardinetti Garbatella si impone per 2-1 nella semifinale di ritorno e conquista il “pass” per l’ultimo atto della Coppa Lazio di categoria. Non è bastato il gol di Riccardi nel corso della prima frazione. Gli ospiti hanno chiuso già in vantaggio per 2-1 e a nulla sono valsi gli assalti tentati in un secondo tempo comunque ...

Lazio - Inzaghi : 'Complimenti alla Roma ma non sento la pressione' : Dal nostro inviato La settimana più importante in casa Lazio inizia alla Red Bull Arena di Salisburgo. Domani il ritorno dei quarti contro gli austriaci e domenica il derby contro la Roma. A proposito ...

Inzaghi : 'Brava Roma. Meravigliosa una Supercoppa Europea con la Lazio' : ' Complimenti alla Roma, ieri sono stati bravissimi. E' la conferma che nelle coppe europee devi fare bene nei 180 minuti. Loro sono stati bravissimi, speriamo possa succedere anche alla Juventus che ...

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...

Lazio - l'entusiasmo dei tifosi per il derby : possibile sold out con la Roma : Entusiasmo alle stelle per la Lazio di Inzaghi, Canigiani: "1400 tifosi col Salisburgo. Con la Roma Curva Nord già esaurita"

Derby remiero - il 15 aprile la 40a edizione della sfida fra Canottieri Lazio e Canottieri Roma : Quarant'anni di storia e due Circoli storici a contendersi la grande coppa in argento e l'onore cittadino: il 15 aprile si rinnoverà la magia del 'Derby remiero', la sfida sul Tevere che dal 1978 ...

E la Lazio da rimonta agguanta la Roma : «Il campionato è la nostra priorità, quindi va in campo la squadra migliore». Lo ha spiegato il ds della Lazio Tare prima della partita con l'Udinese, che dopo le inopinate sconfitte di Roma e Inter ...

Lazio-Roma - un derby alla pari tra sogni e rimpianti : Il torneo a tre per due posti nella Champions della prossima stagione somiglia sempre più ad un thrilling, più o meno mozzafiato. Punto della situazione dopo la giornata numero 31: sconfitte per Roma ...

Lazio e Roma - un derby da Capitale del calcio : A differenza delle due squadre, Roma ha un passato di gloria , e vittorie, senza pari al mondo. Oggi sarà piena di buche, sofferente e inefficiente, ma questa città finalmente sta diventando la ...

2-1 a Udinese - Lazio 3/a aggancia la Roma : ANSA, - Roma, 8 APR - Vittoria in trasferta per la Lazio che al 'Friuli' batte l'Udinese 2-1 e aggancia la Roma al terzo posto in classifica a quota 60 punti. Queste le reti: nel pt 13' Lasagna, 27' ...