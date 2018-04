Rogo nel Milanese | distrutti tre Tir

Pompiere morto nel Rogo di San Donato - il capo dei vigili del Fuoco : "Gli dedichiamo una caserma" : "E' stato un tragico incidente", ha commentato Gioacchino Giorni dopo aver incontrato il personale della caserma dove prestava servizio Pinuccio La Vigna

Incendi : paura nel Palermitano - Rogo in appartamento : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – E’ stato domato il vasto rogo divampato nel primo pomeriggio a Partinico, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno avvolto un’appartamento al secondo piano di una palazzina in via Roma, ma non si registrano feriti. “Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima del nostro arrivo” spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo. In fumo anche alcune lastre di ...

Incendio nel Milanese : il Rogo potrebbe essere partito da un corto circuito di un’auto [FOTO] : 1/45 Claudio Furlan/LaPresse ...

Rogo in un capannone nel Milanese : cede il tetto - morto un pompiere : Ci sono volute molte ore per spegnere l'incendio che ha provocato lamorte di Pinuccio La Vigna, pompiere volontario di 49 anni

Catanzaro - il racket incendia un pub : due morti nel Rogo : Due persone sono morte in un incendio di natura dolosa sviluppatosi la scorsa notte in un pub, il 'Tonninas', di Catanzaro Lido, il quartiere marino del capoluogo calabrese. Secondo quanto è emerso ...

Russia - proteste in piazza per il Rogo nel centro commerciale : “Assassini”. Tra gli 85 dispersi - la maggioranza sono bambini : “Assassini, vogliamo verità”. È il grido di centinaia di abitanti di Kemerovo che si sono riuniti nella piazza centrale dei Soviet per protestare dopo la tragedia del rogo al centro commerciale, nel quale sono morte 64 persone, 41 dei quali erano bambini. E secondo i parenti delle vittime probabilmente ci sono 85 dispersi, in maggioranza bambini fra i 10 e i 13 anni. Davanti ai manifestanti, che hanno portato in piazza le foto dei ...

Firenze - Rogo in casa sorprende famiglia nel sonno : morto un uomo - grave la moglie : Le fiamme hanno invaso la casa e sorpreso nel sonno i due coniugi che sono rimasti intossicati dal fumo. Soccorsi inutili per l'uomo, trasportata in ospedale in codice rosso la moglie e un'altra donna.Continua a leggere

Russia - Rogo nel centro commerciale : è strage di bambini - intrappolati nell’area giochi : Il centro era affollato di famiglie, secondo i testimoni nessun allarme è scattato: i bimbi sono rimasti intrappolati nell'area giochi, molti altri nelle sala cinematografica vicina.Continua a leggere