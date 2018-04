optimaitalia

: #TVOI Roberto Pio Tornabene a The Voice tra il bullismo e il ricordo di Ti Lascio una canzone… - OptiMagazine : #TVOI Roberto Pio Tornabene a The Voice tra il bullismo e il ricordo di Ti Lascio una canzone… - all_music_it : Roberto Pio Tornabene a The Voice tra il bullismo e il ricordo di Ti Lascio una canzone - torino_roberto : 'Portala sempre in tasca; nei momenti di bisogno, stringila in mano, e quando mandi a lavare il vestito, dimentica… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Nel 2015 ha preso parte a Tiunae oggi salePioa Theè alla ricerca della sua rivincita, di una svolta che possa regalargli finalmente la possibilità di vivere di musica. Il giovane cantante all'epoca aveva solo 13 anni e adesso, 16enne si presenta su Rai2 accompagnato dai suoi genitori per salire sul palco del talent show e ottenere almeno un sì dai 4 giudici.Solo otto posti ancora disponibili per Renga, J-Ax, Al Bano e Cristina, due a testa, ma sembra proprio che perPioquesta volta sia filato tutto liscio.Il catanese sul palco porta la forza di River di Eminem feat Ed Sheeran ma prima di cantare dietro le quinte rivela un periodo difficile fatto di ragazzi che lo hanno preso di mira soprattutto quando giocava a calcio: "non uscivo mai, avevo paura che i miei compagni mi bullizzassero anche la sera e non solo a ...