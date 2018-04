Rigore Real-Juve | furia bianconera Benatia | «È stato uno stupro» La gara

Real-Juve - Buffon : “Arbitro ha immondizia al posto del cuore”. Fuori controllo Benatia : “Il Rigore è stato uno stupro” : “Un arbitro all’altezza non infrange il sogno di una squadra che ha messo tutto in campo per 90 minuti. Ha voluto fare il protagonista. Un essere umano non può fischiare un episodio stra-dubbio, dopo una gara del genere a meno che al posto del cuore non abbia un bidone dell’immondizia“. Buffon è un fiume in piena. Perché una sconfitta così, a un passo dal fine carriera (e che carriera), proprio non gli va giù. “Se non ...

Real-Juve - Vazquez : "Rigore netto - Benatia mi prende in pieno" : La Juve si sente derubata dopo l'epilogo della partita col Real al Bernabeu, col rigore assegnato ai blancos e trasformato da CR7. Benatia parla di fallo inesistente, ma l'altro protagonista del ...

Real-Juve - Benatia : "Rigore? Non è mai fallo - Vazquez poteva solo cadere" : Nessuno può analizzare meglio di Mehdi Benatia l'episodio chiave di Real Madrid-Juve, il presunto fallo del difensore della Juve su Lucas Vazquez. "L'anno scorso è toccato al Bayern, quest'anno a noi, ...

L'arbitro condanna la Juventus : Rigore al 93? e Real in semifinale : Una Juventus pazzesca sfiora l?impresa al Bernabeu: 3-0 contro un Real annichilito fino al ?90, poi nel finale la beffa. Rigore per un contatto Benatia ? Lucas Vasquez in area,...

Real-Juve - Allegri : 'Il Rigore c'era anche all'andata su Cuadrado' : 'Non mi va di giudicare cosa ha fischiato l'arbitro, sono solo dispiaciuto per i ragazzi, per quello che hanno fatto qui e a Torino. Il rigore? È la stessa di dinamica di quello su Cuadrado nel finale ...

Juventus beffata dal Real Madrid : vince 3-1 - eliminata dalla Champions da un Rigore dubbio di Ronaldo al 92' : Il Real Madrid beffa la Juventus al 92', Cristiano Ronaldo lo porta in semifinale di Champions League nella maniera più ingiusta e immeritata. Finisce 3-1 , ma per la Signora, che sfiora così una ...

REAL MADRID JUVENTUS - MOVIOLA/ Video Champions - Rigore su Vazquez : Benatia fa fallo o prende la palla? : MOVIOLA REAL MADRID JUVENTUS, il Video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Proteste veementi dei bianconeri, ma passa il REAL(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 23:48:00 GMT)

La Juve sfiora la remuntada : 3 gol al Real - ma non basta : Rigore di Ronaldo al 97’ - espulso Buffon : Ronaldo, sempre Ronaldo. Un rigore del fuoriclasse portoghese in pieno recupero spegne il sogno della Juventus capace di rimontare in modo clamoroso lo 0-3 dell’andata a Torino. La doppietta di Mandzukic e il gol di Matuidi, all’interno di una partita tecnicamente e tatticamente quasi perfetta, stavano spingendo i bianconeri ai supplementari per pr...

Real-Juventus - che vergogna dopo il (nettissimo) Rigore : Agnelli e Nedved a bordo campo - neanche nei campi peggiori della terza categoria : 1/11 LaPresse ...

Real Madrid-Juventus 1-3 : Ronaldo su Rigore al 97' elimina i bianconeri : Drammatica eliminazione per la Juve al Santiago Bernabeu. Dopo una rimonta straordinaria che aveva portato la Juve a recuperare lo 0-3 dell'andata, al 92"30, quando mancavano 30" ai supplementari, ...

Rigore Real Madrid-Juventus - Buffon perde la testa : l’arbitro sbaglia… a non espellere Benatia [FOTO e VIDEO] : Rigore Juventus-Real Madrid – Si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la Juventus, eliminata dal Real Madrid. La Juventus passa subito in vantaggio, il marcatore è Mandzukic, il croato si ripete poco prima della fine del primo tempo. Il Real Madrid non è in partita, pasticcio in difesa, Matuidi ne approfitta e firma il clamoroso 0-3. Buffon salva il risultato con una grande parata. Beffa nel finale, ...

Real Madrid – Juventus 1-3. Niente lieto fine per i bianconeri : beffati su Rigore al 93'. Buffon espulso - Ronaldo segna : Il sogno della Juventus è durato 94 minuti, più di una partita perfetta. L’impossibile che diventa Reale, il Real Madrid rimontato in casa di tre gol. Un altro miracolo dopo quello della Roma contro il Barcellona. Ma stavolta incompiuto. Quando sembrava fatta, i supplementari praticamente raggiunti, dopo la doppietta di Mandzukic, gli svarioni avversari e le parate di Buffon, tutto finisce per un calcio di rigore a tempo scaduto. Probabilmente ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - i bianconeri sfiorano la rimonta in Champions League : decide un discusso Rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sfiorato l’impresa contro il Real Madrid, ha accarezzato il sogno della rimonta ma tutto è sfumato negli ultimi secondi. I bianconeri hanno sconfitto il Real Madrid per 3-1 ma non basta per ribaltare il 3-0 dell’andata: i galacticos volano in semifinale di Champions League, i bianconeri tornano a casa a testa alta dopo aver fatto tremare i Campioni d’Europa in un gremito Santiago Bernabeu. I Campioni ...

Juventus eliminata dalla Champions League / Un Rigore al 97' qualifica il Real Madrid : 3-1 e beffa al Bernabeu : Juventus eliminata dalla Champions League: al 97' minuto il rigore di Cristiano Ronaldo fa fuori i bianconeri, cui non basta una prova maiuscola e tre gol segnati al Santiago Bernabeu(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:46:00 GMT)