Rider delle medicine | è già concorrenza | a Torino due start-up

Popolo dei Riders - i ragazzi delle consegne : "Ecco in che condizioni lavoriamo" : Li vediamo sfrecciare in sella alle loro biciclette con ingombranti zaini termici sulle spalle, impegnati in veloci corse che partono dai ristoranti per arrivare a suonare alla porta dei clienti con le pietanze ancora ben calde, pronte da mettere a...