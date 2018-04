brundisium

: Riconversione punti di primo intervento (PPI). Amati: decisione sbagliata che contrasterò per modifiche” -… - Brundisiumnet : Riconversione punti di primo intervento (PPI). Amati: decisione sbagliata che contrasterò per modifiche” -… - AlfonsoSpagnulo : Fabiano Amati: 'Decisione sbagliata riconvertire i punti di primo intervento' - AlfonsoSpagnulo : Fabiano Amati: 'Decisione sbagliata riconvertire i punti di primo intervento' -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Perché quando tutta l'erba si raccoglie in un unico fascio non c'è scienza e nemmeno amministrazione". /comunicato Share this on WhatsApp