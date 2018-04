Ricerca | torna “For Girls In Science” | basta discriminazioni

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) L’Oréal Italia e il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano ancora insieme per la seconda edizione italiana di ‘Forin Science‘, il programma creato nel 2014 dalla Fondazione L’Oréal per favorire la vocazione alle carriere scientifiche delle ragazze e dei ragazzi delle scuole superiori. L’iniziativa – informa una nota –attraverso uno show interattivo presentato da Francesco Facchinetti, per ispirare studenti e studentesse allo studio e alla carriera in ambito scientifico-tecnologico, senza preconcetti di genere. L’evento punta a coinvolgere i giovani con un linguaggio a loro vicino, evidenziando gli squilibri di genere presenti nel mondo della scienza e facendoli riflettere sui preconcetti e sulle paure che loro stessi proiettano sulle possibilità di studio e di carriera ...