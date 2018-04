Retroscena Torino-Inter | Candreva frattura involontariamente la milza a uno steward

Torino - il Retroscena su Ljajic e la “bugia” di Mazzarri : “Ljajic? Lui, quando sono arrivato, veniva da un infortunio e da altri problemi. Io ho preso la squadra e fatto risultati, a quel punto ho dato continuità a chi stava giocando. Chi va in campo e gioca bene continua a farlo. Quando ho visto che Adem stava bene, oggi l’ho messo in campo e dopo tanto tempo che non giocava. In tanti stavano calando”. Queste le parole del tecnico del Torino, Walter Mazzarri, rilasciate a Rai sport ...