Rendere consapevoli i cittadini Questo sarebbe davvero di sinistra

(Di giovedì 12 aprile 2018) Sembra avere un certo interesse tra i blogger digiornale la questione della natura “di” del Movimento 5 stelle o del Partito democratico e sembra di capire che i valori dei blogger siano più o meno i seguenti:= buono; M5s= buono, quindi di; Pd= cattivo, quindi non di. La definizione della politica diè in genere lasciata all’immaginazione del blogger o del lettore, con risultati contraddittori; e all’apparenza quasi nessuno è in grado di superare definizioni elementari, del tipo= interessi del popolo/dei poveri, etc. Ovviamenteha significato nel passato molte cose, né tutte coerenti tra loro né tutte buone, da Karl Marx e Antonio Gramsci a Iosif Stalin e alla repressione sovietica in Ungheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 1968. Anche limitandosi all’Italia, il Pci di Palmiro Togliatti, che ...