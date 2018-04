Recensione Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

Netgear Nighthawk X6S AC3000 Wi-Fi Range Extender - Recensione : Quella della copertura Wi-Fi è una tematica che interessa i proprietari di abitazioni di una certa dimensione in cui il router principale non riesce a coprire l'intero appartamento con la connessione wireless standard. Negli ultimi anni si sono andate via via evolvendo soluzioni pensate per estendere il Range della rete wireless utilizzando dispositivi in grado di catturare il segnale e riamplificarlo per coprire le zone poco o nulla servite dal ...