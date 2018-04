“Reato o tragico incidente” | la scomparsa del magnate tedesco sul Cervino diventa un

fanpage

(Di giovedì 12 aprile 2018) La macchina dei soccorsi, finanziati anche dalla famiglia, è in piena attività ma del milionarioKarl-Erivan Haub non c’è nessuna notizia. “È un esperto sciatore e alpinista, per questo, nonostante il tempo trascorso, non rinunciamo alla speranza di poterlo trovare”, ha scritto in un messaggio ai dipendenti del gruppo Tengelmann il fratello.