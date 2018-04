Real Madrid-Juventus | la rassegna stampa | ' Furto del secolo' | ' Era rigore' La Spagna si

sport.sky

: 'Bianconeri enormi'. Il match report di #RMJuve #TOGETHER - juventusfc : 'Bianconeri enormi'. Il match report di #RMJuve #TOGETHER - Corriere : Real Madrid-Juventus 1-3: bianconeri rimontano ma alla fine è rigore-beffa - Sport_Mediaset : #RealMadridJuventus, durissimo #Buffon nel post-partita / 2: 'Arbitro che non ha avuto personalità e sensibilità, n… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) La Gazzetta dello Sport apre con "La rabbia e l'orgoglio" di una "Juve furibonda", mentre Tuttosport non ci sta: "Così no", scrive in prima pagina il quotidiano torinese, che esalta la prova di "una ...