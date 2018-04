Real Madrid-Juventus | la frase sfuggita a Gigi Buffon | ' Il dispiacere più grande

Video/ Real Madrid Juventus (1-3) : highlights e gol della partita (Champions league - quarti) : Video Real Madrid Juventus (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita di ritorno dei quarti di Champions league. I Blancos volano in semifinale. (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:26:00 GMT)

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : i voti. Zidane VS Allegri (Champions League ritorno quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Chiellini - gesto choc ai giocatori del Real Madrid : "Voi pagate - voi pagate!" : La Juventus lascia la Champions League nel modo più amaro che c'é: beffata da un rigore a tempo scaduto e dall'espulsione di Gigi Buffon. Nelle proteste successive al fischio dell'arbitro Oliver che ...

Gigi Buffon furioso dopo Real Madrid-Juventus : 'Arbitro bestia - bidone dell'immondizia al posto del cuore' : È una furia, Gigi Buffon , dopo Real Madrid-Juventus finita in beffa al 92'. L'Arbitro inglese Oliver fischia un rigore dubbio e decisivo per fallo di Benatia su Vazquez , il portiere bianconero ...

Juventus - dopo il Real Madrid la rabbia di Andrea Agnelli : l'ombra del complotto su Pierluigi Collina : Un complotto contro la Juventus e il calcio italiano. dopo la beffa in casa del Real Madrid , il presidente bianconero Andrea Agnelli punta il dito contro Pierluigi Collina , il designatore degli ...

Le pagelle di Real Madrid-Juventus : I VOTI DEI BIANCONERI 7 BUFFON Chiude forse la sua carriera in Champions con un rosso, al termine di una partita in cui non aveva sbagliato nulla. 6 DE SCIGLIO Esce quasi subito, acciaccato , dal 17' ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - le pagelle dei bianconeri : La Juventus gioca la partita perfetta, rimonta il clamoroso 0-3 subito all'andata dal Real Madrid con la doppietta di Mandzukic e la zampata di Matuidi, ma quando sta già preguustando i supplementari ...

Real Madrid-Juventus 1-3 : bianconeri vittoriosi - ma non passano : Tutto si decide con un rigore al 96esimo per il Real assegnato per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Buffon protesta e viene espulso, Cr7 trasforma. In precedenza doppietta di Mandzukic e gol di Matuidi

Real Madrid-Juventus - la colpa non è dell’arbitro ma di Allegri : il tecnico rovina tutto con le scelte assurde dell’andata : Real Madrid-Juventus, si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa nel finale per i bianconeri che avevano accarezzato la possibilità di disputare i tempi supplementari per l’accesso in semifinale. Proteste incredibili dei bianconeri nei minuti finali, atteggiamento vergognoso di dirigenti e calciatori, al termine della partita parole durissime da parte di Buffon. Il mea culpa deve essere della Juventus ed in ...

Juventus beffata dal Real Madrid : vince 3-1 - eliminata dalla Champions da un rigore dubbio di Ronaldo al 92' : Il Real Madrid beffa la Juventus al 92', Cristiano Ronaldo lo porta in semifinale di Champions League nella maniera più ingiusta e immeritata. Finisce 3-1 , ma per la Signora, che sfiora così una ...

Real Madrid JUVENTUS - MOVIOLA/ Video Champions - rigore su Vazquez : Benatia fa fallo o prende la palla? : MOVIOLA REAL MADRID JUVENTUS, il Video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Proteste veementi dei bianconeri, ma passa il REAL(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 23:48:00 GMT)

Real Madrid-Juve - Agnelli : "La Uefa introduca la Var. Collina vanitoso - vada via" : E' un Andrea Agnelli durissimo quello che parla a Mediaset Premium dopo Real Madrid-Juventus . "Bisogna rimanere tranquilli e analizzare la situazione - attacca il presidente bianconero -. Ci sono ...

Champions League Real Madrid-Juventus 1-3 : il tabellino : MADRID - Tremendo finale nella notte spagnola per la Juventus e i suoi tifosi. Una partita praticamente perfetta per i bianconeri che erano stati in grado di recuperare il risultato dell'andata con la ...

Real Madrid-Juventus 1-3 : Ronaldo su rigore al 97' elimina i bianconeri : Drammatica eliminazione per la Juve al Santiago Bernabeu. Dopo una rimonta straordinaria che aveva portato la Juve a recuperare lo 0-3 dell'andata, al 92"30, quando mancavano 30" ai supplementari, ...