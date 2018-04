Real Madrid-Juventus | Buffon annuncia l’addio al calcio | ufficializzato il ritiro

Ascolti Tv - Real Madrid-Juventus è la gara più seguita della stagione : Grande risultato per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra le Merengues e i bianconeri, che ha fatto registrare uno share del 41,27% L'articolo Ascolti Tv, Real Madrid-Juventus è la gara più seguita della stagione è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Juve : 'Nessuno potrà più permettersi di dire che il Real Madrid è più forte' : TORINO - L'amarezza per la storica qualificazione sfumata dopo un'incredibile remuntada per un rigore contestatissimo sarà difficile da smaltire in casa Juventus, vittoriosa 3-1 a Madrid, ma eliminata ...

“Ora il dispiacere più grande…”. Dopo la beffa - un’altra notiziaccia : Gigi Buffon - in preda alla rabbia - se la lascia sfuggire dopo la partita infuocata contro il Real Madrid. Choc (e tristezza) : Real Madrid-Juventus, la beffa arriva al 92′ con un gol su rigore (su cui si è discusso e si sta discutendo parecchio) di Cristiano Ronaldo. E la Signora saluta la Champions League dopo una partita perfetta, o quasi, al Bernabeu. Ci credeva, la Juve, alla semifinale. Ci credeva sin dai primi minuto di gioco, quando Mandzukic segna la prima rete. E poi il secondo gol, al 37′, che è quasi una fotocopia del primo: altro cross ...

Juventus - ex Ravanelli a ISP : 'Ero al Bernabéu - anche per i tifosi del Real Madrid non era rigore. Ronaldo simula - Messi è un'altra cosa' - : Il numero uno del mondo insieme a Messi non deve simulare, invece si buttava e condizionava l'arbitro e per un campione come lui non è bello. Logico che uno vuole sempre vincere, ma è un ...

Real Madrid-Juventus - la rassegna stampa : 'Furto del secolo' - 'Era rigore'. La Spagna si divide : La Gazzetta dello Sport apre con "La rabbia e l'orgoglio" di una "Juve furibonda", mentre Tuttosport non ci sta: "Così no", scrive in prima pagina il quotidiano torinese, che esalta la prova di "una ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - stoccate Buffon-Chiellini : “L’arbitro ha una pattumiera al posto del cuore…” : Real Madrid-Juventus 1-3- Scorre sangue amaro nelle vene dei giocatori bianconeri dopo l’epilogo del Bernabeu. Gigi Buffon, a fine gara, ha sottolineato, senza peli sulla lingua il suo punto di vista verso l’arbitro: “Non puoi dare un rigore così. Se lo fai vuol dire che al posto del cuore hai una pattumiera. Definisco il rigore […] L'articolo Real Madrid-Juventus 1-3, stoccate Buffon-Chiellini: “L’arbitro ha ...

Real Madrid-Juventus - battibecco Allegri-Sergio Ramos : ecco cosa è successo : Real Madrid-Juventus, battibecco Allegri-Sergio Ramos. Continuano le polemiche clamorose dopo la gara di ieri che ha portato all’eliminazione dei bianconeri ai danni dei Blancos. ecco le dichiarazioni del tecnico Allegri a Canale 5: “Dispiace, i ragazzi meritavano almeno i supplementari. Qualificazione decisa dagli episodi e dai giudizi arbitrali. Ho aspettato a fare i cambi in previsione dei 120'. Sfoghiamoci ora e testa al ...

La Spagna si divide sul rigore assegnato al Real Madrid : Roma, 12 apr. , askanews, La Spagna si divide sul rigore assegnato al Real Madrid che ha permesso l'eliminazione beffarda della Juventus. Il quotidiano sportivo As titola a tutta pagina 'dal panico ...

Ascolti TV - 11 aprile 2018 : Real Madrid – Juve (39 - 1%) - Le Iene (8 - 3%) : Ascolti tv 11 aprile 2018 prima serata: Le Iene in calo, su Canale5 c’è Real Madrid – Juve Tutti i dati con gli Ascolti tv dell’11 aprile 2018. Ieri sera, in prima serata su Rai1, il film Poli Opposti è stato visto da da 2 milioni 898 mila telespettatori medi pari al 10,9% di share. […] L'articolo Ascolti TV, 11 aprile 2018: Real Madrid – Juve (39,1%), Le Iene (8,3%) provIene da Gossip e Tv.

Real Madrid-Juventus 1-3 - verdetto amaro : sbagliato parlare di furto - ma… : Real Madrid-Juventus 1-3- Un verdetto amaro, un epilogo che condanna la Juventus nel peggiore dei modi. I bianconeri hanno coltivato un sogno per 93′, spezzato poi dall’ingenuo fallo da rigore di Benatia a pochi secondi dalla fine. I bianconeri hanno messo sotto i campioni d’Europa al Bernabeu. Allegri dovrà ripartire da qui, da questi segnali […] L'articolo Real Madrid-Juventus 1-3, verdetto amaro: sbagliato parlare di ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%). Resiste Chi l’Ha Visto (9.3%) - crolla Il Cacciatore (5.2%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.689.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Real Madrid-Juventus - accuse shock di Chiellini al club spagnolo [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, tensione altissima dopo la partita di ieri valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, eliminazione dei bianconeri nel finale dopo il discusso rigore consesso e poi Realizzato da Cristiano Ronaldo. Brutto gesto da parte di Chiellini, il difensore è stato durissimo: “you pay”, ha detto il difensore agli avversari. “Voi pagate”, con chiaro riferimento agli arbitri e con gesti plateali. #Chiellini ...

Ascolti tv ieri - Poli opposti vs Real Madrid – Juventus | Auditel 11 aprile 2018 : Ascolti tv di ieri, 11 aprile 2018. Canale 5 avrà conquistato il primo gradino del podio Auditel con la messa in onda della Champions League (Real Madrid vs Juventus) o la commedia trasmessa su Rai 1 “Poli opposti” sarà entrata nelle case di molti più italiani? Scopriamolo assieme durante la lettura di questo articolo. Ascolti tv ieri, 11 aprile -dati a disposizione dalle ore 10.00 RAI 1. Un terapista di coppia (appena divorziato) ed ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi ...