Real Madrid-Juventus | battibecco Allegri-Sergio Ramos | ecco cosa è successo

: 'Bianconeri enormi'. Il match report di #RMJuve #TOGETHER - juventusfc : 'Bianconeri enormi'. Il match report di #RMJuve #TOGETHER - Corriere : Real Madrid-Juventus 1-3: bianconeri rimontano ma alla fine è rigore-beffa - Sport_Mediaset : #RealMadridJuventus, durissimo #Buffon nel post-partita / 2: 'Arbitro che non ha avuto personalità e sensibilità, n… -

(Di giovedì 12 aprile 2018). Continuano le polemiche clamorose dopo la gara di ieri che ha portato all’eliminazione dei bianconeri ai danni dei Blancos.le dichiarazioni del tecnicoa Canale 5: “Dispiace, i ragazzi meritavano almeno i supplementari. Qualificazione decisa dagli episodi e dai giudizi arbitrali. Ho aspettato a fare i cambi in previsione dei 120′. Sfoghiamoci ora e testa al campionato. Ho detto ache non c’era nessun rigore, ma ha detto di sì. Ho risposto che c’era la stessaall’andata con Cuadrado. Ha finto di non capire, ma ha capito molto bene”. LEGGI ANCHE –>, accuse shock di Chiellini al club spagnolo VIDEO L'articolosembra essere il primo su CalcioWeb.