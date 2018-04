Real Madrid-Juventus 1-3 | verdetto amaro | sbagliato parlare di furto | ma…

Real Madrid-Juventus - battibecco Allegri-Sergio Ramos : ecco cosa è successo : Real Madrid-Juventus , battib ecco Allegri-Sergio Ramos . Continuano le polemiche clamorose dopo la gara di ieri che ha portato all’eliminazione dei bianconeri ai danni dei Blancos. ecco le dichiarazioni del tecnico Allegri a Canale 5: “Dispiace, i ragazzi meritavano almeno i supplementari. Qualificazione decisa dagli episodi e dai giudizi arbitrali. Ho aspettato a fare i cambi in previsione dei 120'. Sfoghiamoci ora e testa al ...

La Spagna si divide sul rigore assegnato al Real Madrid : Roma, 12 apr. , askanews, La Spagna si divide sul rigore assegnato al Real Madrid che ha permesso l'eliminazione beffarda della Juventus. Il quotidiano sportivo As titola a tutta pagina 'dal panico ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%). Resiste Chi l’Ha Visto (9.3%) - crolla Il Cacciatore (5.2%) : Real Madrid-Juve ntus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juve ntus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.689.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Real Madrid-Juventus - accuse shock di Chiellini al club spagnolo [VIDEO] : Real Madrid-Juventus , tensione altissima dopo la partita di ieri valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, eliminazione dei bianconeri nel finale dopo il discusso rigore consesso e poi Real izzato da Cristiano Ronaldo. Brutto gesto da parte di Chiellini , il difensore è stato durissimo: “you pay”, ha detto il difensore agli avversari. “Voi pagate”, con chiaro riferimento agli arbitri e con gesti plateali. # Chiellini ...

