Real-Juventus su Canale 5 e Premium Sport evento sportivo più visto del 2018

Ascolti tv - il record della Champions : 11 milioni per Real Madrid – Juventus : record di Ascolti per il big-match di Champions League Real Madrid – Juventus che ha sfiorato, su Canale 5, gli 11 milioni di spettatori. Leader assoluto della prima serata con 10.925.000 e il 39.11% di share è l’evento sportivo più visto dell’anno. E Mediaset segnala che con Premium Sport raggiunge 11.526.000 spettatori. Boom anche per il post partita “Speciale Champions League” con 5.095.000 spettatori totali e il ...

Real Madrid-Juventus - Vidal segue i bianconeri in streaming ed esulta (VIDEO) : Real Madrid-Juventus, Vidal- Arturo Vidal non ha dimenticato la Juventus e i suoi ex compagni. Il centrocampista cileno, infortunato e quindi non disponibile per il match di ieri sera tra Bayern Monaco e Siviglia, ha preso posto in tribuna. Il giocatore ha colto l’occasione per dare uno sguardo anche al match tra Real Madrid e […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Vidal segue i bianconeri in streaming ed esulta (VIDEO) proviene da ...

Real Madrid-Juventus - anche Del Piero tira le orecchie al portiere Buffon : Real Madrid-Juventus, sfogo pesante, troppo pesante quello del portiere Buffon al termine della partita di Champions League contro il Real Madrid che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Dichiarazioni che non sono andate già all’ex Del Piero che durante la trasmissione Sky Sport L’Originale ha così commentato: “Quando Gigi ha parlato dell’arbitro, ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente. Non capisco perché si debba ...

Juventus da record : è la prima a vincere 3 gare esterne con il Real : 1 di 2 Successiva TORINO - La Juventus ha pubblicato le statistiche e le curiosità dopo la gara di ritorno con il Real Madrid. Il rigore di Cristiano Ronaldo ha cancellato la gioia per una vittoria ...

Real Madrid-Juventus - Buffon annuncia l’addio al calcio : ufficializzato il ritiro : Real Madrid-Juventus, beffa per i bianconeri nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il gol di Cristiano Ronaldo in pieno recupero ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Furioso il portiere Buffon con dichiarazioni pesantissime, poi l’annuncio dell’addio al calcio: “Orgoglioso di questa Juventus. Da morire, da morire, da morire. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è quello di lasciare questi ...

Juventus - ex Ravanelli a ISP : 'Ero al Bernabéu - anche per i tifosi del Real Madrid non era rigore. Ronaldo simula - Messi è un'altra cosa' - : Il numero uno del mondo insieme a Messi non deve simulare, invece si buttava e condizionava l'arbitro e per un campione come lui non è bello. Logico che uno vuole sempre vincere, ma è un ...

Real Madrid-Juventus - la rassegna stampa : 'Furto del secolo' - 'Era rigore'. La Spagna si divide : La Gazzetta dello Sport apre con "La rabbia e l'orgoglio" di una "Juve furibonda", mentre Tuttosport non ci sta: "Così no", scrive in prima pagina il quotidiano torinese, che esalta la prova di "una ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - stoccate Buffon-Chiellini : “L’arbitro ha una pattumiera al posto del cuore…” : Real Madrid-Juventus 1-3- Scorre sangue amaro nelle vene dei giocatori bianconeri dopo l’epilogo del Bernabeu. Gigi Buffon, a fine gara, ha sottolineato, senza peli sulla lingua il suo punto di vista verso l’arbitro: “Non puoi dare un rigore così. Se lo fai vuol dire che al posto del cuore hai una pattumiera. Definisco il rigore […] L'articolo Real Madrid-Juventus 1-3, stoccate Buffon-Chiellini: “L’arbitro ha ...

Real Madrid-Juventus - battibecco Allegri-Sergio Ramos : ecco cosa è successo : Real Madrid-Juventus, battibecco Allegri-Sergio Ramos. Continuano le polemiche clamorose dopo la gara di ieri che ha portato all’eliminazione dei bianconeri ai danni dei Blancos. ecco le dichiarazioni del tecnico Allegri a Canale 5: “Dispiace, i ragazzi meritavano almeno i supplementari. Qualificazione decisa dagli episodi e dai giudizi arbitrali. Ho aspettato a fare i cambi in previsione dei 120'. Sfoghiamoci ora e testa al ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - verdetto amaro : sbagliato parlare di furto - ma… : Real Madrid-Juventus 1-3- Un verdetto amaro, un epilogo che condanna la Juventus nel peggiore dei modi. I bianconeri hanno coltivato un sogno per 93′, spezzato poi dall’ingenuo fallo da rigore di Benatia a pochi secondi dalla fine. I bianconeri hanno messo sotto i campioni d’Europa al Bernabeu. Allegri dovrà ripartire da qui, da questi segnali […] L'articolo Real Madrid-Juventus 1-3, verdetto amaro: sbagliato parlare di ...

Real Madrid-Juventus - accuse shock di Chiellini al club spagnolo [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, tensione altissima dopo la partita di ieri valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, eliminazione dei bianconeri nel finale dopo il discusso rigore consesso e poi Realizzato da Cristiano Ronaldo. Brutto gesto da parte di Chiellini, il difensore è stato durissimo: “you pay”, ha detto il difensore agli avversari. “Voi pagate”, con chiaro riferimento agli arbitri e con gesti plateali. #Chiellini ...

