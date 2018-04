Real-Juve | resta il rammarico ma tra le due squadre non c' è distanza

Real-Juve - Vazquez : "Rigore netto - Benatia mi prende in pieno" : La Juve si sente derubata dopo l'epilogo della partita col Real al Bernabeu, col rigore assegnato ai blancos e trasformato da CR7. Benatia parla di fallo inesistente, ma l'altro protagonista del ...

Real Madrid-Juventus 1-3 : bianconeri vittoriosi - ma non passano : Tutto si decide con un rigore al 96esimo per il Real assegnato per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Buffon protesta e viene espulso, Cr7 trasforma. In precedenza doppietta di Mandzukic e gol di Matuidi

Real Madrid-Juventus - la colpa non è dell’arbitro ma di Allegri : il tecnico rovina tutto con le scelte assurde dell’andata : Real Madrid-Juventus, si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa nel finale per i bianconeri che avevano accarezzato la possibilità di disputare i tempi supplementari per l’accesso in semifinale. Proteste incredibili dei bianconeri nei minuti finali, atteggiamento vergognoso di dirigenti e calciatori, al termine della partita parole durissime da parte di Buffon. Il mea culpa deve essere della Juventus ed in ...

Real-Juve - Benatia : "Rigore? Non è mai fallo - Vazquez poteva solo cadere" : Nessuno può analizzare meglio di Mehdi Benatia l'episodio chiave di Real Madrid-Juve, il presunto fallo del difensore della Juve su Lucas Vazquez. "L'anno scorso è toccato al Bayern, quest'anno a noi, ...

L'arbitro condanna la Juventus : rigore al 93? e Real in semifinale : Una Juventus pazzesca sfiora l?impresa al Bernabeu: 3-0 contro un Real annichilito fino al ?90, poi nel finale la beffa. Rigore per un contatto Benatia ? Lucas Vasquez in area,...

Real-Juve - Allegri : 'Il rigore c'era anche all'andata su Cuadrado' : 'Non mi va di giudicare cosa ha fischiato l'arbitro, sono solo dispiaciuto per i ragazzi, per quello che hanno fatto qui e a Torino. Il rigore? È la stessa di dinamica di quello su Cuadrado nel finale ...

Juve beffata al 97' - Real in semifinale : Non riesce il miracolo alla Juventus che viene eliminata ai quarti di finale di Champions League dal Real Madrid, malgrado la vittoria dei bianconeri per 3-1 che qualifica però gli spagnoli in ...

Juventus beffata dal Real Madrid : vince 3-1 - eliminata dalla Champions da un rigore dubbio di Ronaldo al 92' : Il Real Madrid beffa la Juventus al 92', Cristiano Ronaldo lo porta in semifinale di Champions League nella maniera più ingiusta e immeritata. Finisce 3-1 , ma per la Signora, che sfiora così una ...

Real MADRID JUVENTUS - MOVIOLA/ Video Champions - rigore su Vazquez : Benatia fa fallo o prende la palla? : MOVIOLA REAL MADRID JUVENTUS, il Video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Proteste veementi dei bianconeri, ma passa il REAL(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 23:48:00 GMT)

La Juve sfiora la remuntada : 3 gol al Real - ma non basta : rigore di Ronaldo al 97’ - espulso Buffon : Ronaldo, sempre Ronaldo. Un rigore del fuoriclasse portoghese in pieno recupero spegne il sogno della Juventus capace di rimontare in modo clamoroso lo 0-3 dell’andata a Torino. La doppietta di Mandzukic e il gol di Matuidi, all’interno di una partita tecnicamente e tatticamente quasi perfetta, stavano spingendo i bianconeri ai supplementari per pr...

Real-Juve - Agnelli chiede la testa di Collina : 'Il designatore va cambiato' : 'Oggi ci sono tanti Paesi che hanno implementato la Var, penso a tanti episodi che hanno penalizzato le squadre italiane: il processo di accelerazione della Var nelle coppe va accelerato. Qua si ...

Real Madrid-Juve - Agnelli : "La Uefa introduca la Var. Collina vanitoso - vada via" : E' un Andrea Agnelli durissimo quello che parla a Mediaset Premium dopo Real Madrid-Juventus . "Bisogna rimanere tranquilli e analizzare la situazione - attacca il presidente bianconero -. Ci sono ...

Real-Juventus - che vergogna dopo il (nettissimo) rigore : Agnelli e Nedved a bordo campo - neanche nei campi peggiori della terza categoria : 1/11 LaPresse ...

La Juventus sfiora l'impresa al Bernabeu : 1-3 per i bianconeri ma Real in semifinale : Sulle ali dell'entusiasmo della Roma , anche la Juventus di Massimiliano Allegri ha tentato la grande impresa al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. I bianconeri, dopo il netto 3-0 subito nella ...