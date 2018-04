Real-Juve | Buffon | “Arbitro ha immondizia al posto del cuore” Fuori controllo Benatia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 aprile 2018) “Un arbitro all’altezza non infrange il sogno di una squadra che ha messo tutto in campo per 90 minuti. Ha voluto fare il protagonista. Un essere umano non può fischiare un episodio stra-dubbio, dopo una gara del genere a meno che aldel cuore non abbia un bidone dell’“.è un fiume in piena. Perché una sconfitta così, a un passo dal fine carriera (e che carriera), proprio non gli va giù. “Se non hai la personalità per stare a questi livelli, allora vai in tribuna con la famiglia, compra le patatine e goditi lo spettacolo”, ha dichiarato ai microfoni di Premium Sport. “Queste cose qua le fanno gli animali, non gli uomini. Avrebbe dovuto capire il disastro che stava facendo”. Ci credeva Gigi. E ci credevano Mandzukic, con la sua doppietta, il francese Matuidi e il resto della squadra, beffati da un rigore segnato da ...