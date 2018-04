Real-Juve | brutto gesto di Mino Taveri dopo il rigore | cacciato dal Bernabeu -Video

Giovanni Malagò : “Chiederò alla UEFA di mettere il Var - Juventus strepitosa col Real Madrid” : L’eliminazione della Juventus in Champions League, maturata a causa del discusso calcio di rigore concesso al Real Madrid e trasformato allo scadere da Cristiano Ronaldo, sta tenendo banco nella giornata odierna. Sull’argomento è intervenuto anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni e della Lega Serie A, in occasione di un evento al Circolo Canottieri Napoli in onore di Carlo De Gaudio: “Posso dire che la Juventus con il Real ...

Fifa - Real-Juve insegna. Fantino apre al Var : “Abbiamo l’obbligo di…” : Fifa, Real-Juve- Duro sfogo del Presidente della Fifa, Gianni InFantino. Dopo il match di ieri sera tra Real Madrid-Juventus, il presidente ha rotto gli indugi e ha così commentato tramite una lettera all’interno del magazine dell’organismo mondiale. “Sostenere risultati più equi è una questione di rispetto verso il lavoro dei professionisti del mondo del calcio […] L'articolo Fifa, Real-Juve insegna. Fantino apre al Var: ...

Real MADRID JUVENTUS - MOVIOLA / Video Champions - rigore su Vazquez : il Var non avrebbe potuto nulla : MOVIOLA REAL MADRID JUVENTUS, il Video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Ira furente di Buffon contro l'arbitro Oliver, ma passa il REAL(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:13:00 GMT)

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : il riscatto di Khedira - i voti della partita (Champions League quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Real-Juventus su Canale 5 e Premium Sport evento sportivo più visto del 2018 : Ascolti record per il big-match di Champions League “Real Madrid-Juventus” con la telecronaca di Sandro Piccinini e Aldo Serena, leader assoluto della prima serata ed evento Sportivo più visto dell’anno 2018 con 10.925.000 spettatori totali e il 43.40% di share sul pubblico 15/64 anni. In seconda serata, primato stagionale per “Speciale Champions League” condotto da Sandro Sabatini e Giorgia Rossi con ...

Cristiano Ronaldo-Buffon - quell'abbraccio dopo Real-Juve che vale più di mille parole : Avversari in campo, amici leali fuori. Oltre ogni rivalità, perché nel calcio non contano soltanto le giocate. Conta il rispetto, conta riuscire a capire i momenti. Contano i rapporti. Contano le ...

Ascolti tv - il record della Champions : 11 milioni per Real Madrid – Juventus : record di Ascolti per il big-match di Champions League Real Madrid – Juventus che ha sfiorato, su Canale 5, gli 11 milioni di spettatori. Leader assoluto della prima serata con 10.925.000 e il 39.11% di share è l’evento sportivo più visto dell’anno. E Mediaset segnala che con Premium Sport raggiunge 11.526.000 spettatori. Boom anche per il post partita “Speciale Champions League” con 5.095.000 spettatori totali e il ...

Real Madrid-Juventus - Vidal segue i bianconeri in streaming ed esulta (VIDEO) : Real Madrid-Juventus, Vidal- Arturo Vidal non ha dimenticato la Juventus e i suoi ex compagni. Il centrocampista cileno, infortunato e quindi non disponibile per il match di ieri sera tra Bayern Monaco e Siviglia, ha preso posto in tribuna. Il giocatore ha colto l’occasione per dare uno sguardo anche al match tra Real Madrid e […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Vidal segue i bianconeri in streaming ed esulta (VIDEO) proviene da ...

Real Madrid-Juventus - anche Del Piero tira le orecchie al portiere Buffon : Real Madrid-Juventus, sfogo pesante, troppo pesante quello del portiere Buffon al termine della partita di Champions League contro il Real Madrid che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Dichiarazioni che non sono andate già all’ex Del Piero che durante la trasmissione Sky Sport L’Originale ha così commentato: “Quando Gigi ha parlato dell’arbitro, ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente. Non capisco perché si debba ...

Juventus da record : è la prima a vincere 3 gare esterne con il Real : 1 di 2 Successiva TORINO - La Juventus ha pubblicato le statistiche e le curiosità dopo la gara di ritorno con il Real Madrid. Il rigore di Cristiano Ronaldo ha cancellato la gioia per una vittoria ...

Real Madrid-Juventus - Buffon annuncia l’addio al calcio : ufficializzato il ritiro : Real Madrid-Juventus, beffa per i bianconeri nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il gol di Cristiano Ronaldo in pieno recupero ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Furioso il portiere Buffon con dichiarazioni pesantissime, poi l’annuncio dell’addio al calcio: “Orgoglioso di questa Juventus. Da morire, da morire, da morire. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è quello di lasciare questi ...

Ascolti Tv - Real Madrid-Juventus è la gara più seguita della stagione : Grande risultato per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra le Merengues e i bianconeri, che ha fatto registrare uno share del 41,27% L'articolo Ascolti Tv, Real Madrid-Juventus è la gara più seguita della stagione è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Juve : 'Nessuno potrà più permettersi di dire che il Real Madrid è più forte' : TORINO - L'amarezza per la storica qualificazione sfumata dopo un'incredibile remuntada per un rigore contestatissimo sarà difficile da smaltire in casa Juventus, vittoriosa 3-1 a Madrid, ma eliminata ...

Juventus - ex Ravanelli a ISP : 'Ero al Bernabéu - anche per i tifosi del Real Madrid non era rigore. Ronaldo simula - Messi è un'altra cosa' - : Il numero uno del mondo insieme a Messi non deve simulare, invece si buttava e condizionava l'arbitro e per un campione come lui non è bello. Logico che uno vuole sempre vincere, ma è un ...