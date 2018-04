Real in ansia per Sergio Ramos | rischia la squalifica

INFORTUNIO KHEDIRA/ Il ginocchio si piega e la Juventus è in ansia. Salta il Real Madrid? : INFORTUNIO KHEDIRA, problema al ginocchio per il centrocampista tedesco durante Germania-Spagna, la Juventus è in ansia. Salterà la sfida contro il Real Madrid di Champions League?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 00:25:00 GMT)