Raffreddore o allergia?

(Di giovedì 12 aprile 2018) La primavera è arrivata, preparate i fazzoletti. Non per piangere, ma per soffiarsi il naso, in seguito alle frequenti riniti allergiche che ci aspettano. I livelli pollinici si sono già innalzati e anche se siete già avvezzi ai sintomi delle allergie alle vie respiratorie, quest’anno potrebbe essere molto più complicato distinguere un, preludio all’influenza, da unallergico. LEGGI ANCHEstagionale, 15 consigli per uscirne vivi Le frequenti precipitazioni e gli episodi nevosi di quest’inverno, soprattutto a febbraio, hanno ritardato l’arrivo della bella stagione, e anche adesso che siamo ad aprile inoltrato, le belle giornate sembrano faticare ad arrivare. Eppure, il nemico non va sottovalutato: secondo AccuWeather, gli alberi e le piante stanno già cominciando a produrre i pollini, motivo del leggero pizzicore che avete spesso al ...