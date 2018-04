“Quest’anno al Grande Fratello… Ops!” Cristiano Malgioglio si tradisce e svela un

caffeinamagazine

(Di giovedì 12 aprile 2018) IlFratello di Barbara D’Urso sta per tornare. Il 17 aprile Carmelita aprirà la nuova edizione, la numero quindici, dello storico reality di Canale 5 dedicato ai nip, ovvero i non famosi, anche se alcuni concorrenti li conosciamo già. La rosa completa non è ancora stata ufficializzata, ma il magazine Spy, in edicola da venerdì 6 aprile 2018, ha anticipato i primi cinque concorrenti scelti per partecipare al programma. Che sono Michael Terlizzi, il figlio dell’ex naufrago Franco (e che quindi non sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne come si rumoreggiava); Luigi Mario Favoloso, il compagno di Nina Moric, e Camilla Lucchi, ex partecipante del reality di Rai 2 Rich Kids. Secondo le prime anticipazioni, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà dovrebbe essere anche Simone Coccia, il fidanzato dell’onorevole del Pd Stefania Pezzopane, e ...