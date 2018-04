“Quello è un ufo!” | l’avvistamento choc in Italia Due provincie a nord e una a sud

caffeinamagazine

(Di giovedì 12 aprile 2018) Nell’universo ci sono miliardi di miliardi i pianeti non ancora esplorati. È per questo che sempre più frequentemente e man mano che la scienza aerospaziale fa qualche tipo di scoperta, la “fatidica” domanda prende sempre più importanza: c’è vita nello Spazio? Secondo il mondo del cinema e quello di internet non c’è dubbio. Come dimenticare quegli splendidi lungometraggi di Steven Spielberg come “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, “E.T.” e “La guerra dei mondi”; ma anche “Signs” di M. Night Shyamalan o quei ‘deliziosi’ siti internet che inneggiano ad una conquista imminente dei “Grigi”. Insomma, a parte finzione e scetticismo, c’è una parte di mondo che, razionalmente, studia questi fenomeni, in particolar modo gli avvistamenti nelle proprie porzioni di cielo. In, naturalmente, non siamo da meno. Qualche giorno fa, il Cufom, Centro ...