Q&A su God of War nella diretta delle ore 17

eurogamer

: #11aprile Sì, è vero @lequipe Sono Pazzi Questi Romani. S.P.Q.R. - angelomangiante : #11aprile Sì, è vero @lequipe Sono Pazzi Questi Romani. S.P.Q.R. - DiMarzio : Il @VeneziaFC_IT , il passato, il rapporto con Simone ed il siparietto con Del Piero. Parla Pippo #Inzaghi, tra il… - DiMarzio : 'Tu allenatore? Ti vengono i capelli bianchi, guarda io come sono conciato...' 'Sempre grande stima per Pippo. Per… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Tra pochissimo saremo incon un Q&A dedicato a God of War, l'attesissima esclusiva PS4 già recensita sulle nostre pagine. Il titolo è in arrivo tra pochissimi giorni, e per scoprire tutte le novità su God of War vi invitiamo a seguire la nostraa partire dalle ore 17, in compagnia di Lorenzo Mancosu Potrete seguirci sul canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o attraverso il canale YouTube.Read more…