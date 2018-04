Puglia | allestisce il funerale del figlio poi la scoperta choc | è vivo

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Una storia davvero macabra quella accaduta a Nardò, una cittadina pugliese dove sono iniziate le celebrazioni per ildi un piccolo che poi si è scoperto essere ancora ( e fortunatamente). Il bambino, italomarrochino nato da madre di Genova ma di origini rumene e da padre di origini marrocchine, è stato involontario protagonista di una vera e propria truffa. La madre, infatti, ha inscenato prima la sua malattia terminale e poi addirittura preparava il suosolo per intascare i soldi che i parrocchiani stavano raccogliendo per aiutarla a causa di queste sventure. Una serie di menzogne raccontate dalla donna a don Giuseppe Casciaro, prete della parrocchia del Sacro Cuore. L’ignaro sacerdote aveva preso a cuore la sua vicenda: la donna aveva infatti raccontato come illetto fosse malato terminale e come dovesse spendere molti soldi per le curarlo. La Chiesa e i ...